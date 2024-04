Au-delà du rugby, une Icône mondiale : Siya Kolisi, dans le Top des personnalités les plus Influentes du TIME

Siya Kolisi, capitaine des Springboks et joueur du Racing 92, est nommé par le TIME parmi les plus influents de 2024, célébrant son impact bien au-delà du rugby.

Siya Kolisi, capitaine des Springboks champions du monde, vient d’être élevé au rang des personnalités les plus influentes du globe par le magazine TIME pour l'année 2024. Cette reconnaissance cimente la stature du troisième ligne non seulement en tant que sportif d'exception, mais également en tant que figure majeure de notre ère.

Lorsqu'on parle de rugby en Afrique du Sud, impossible de ne pas évoquer la silhouette emblématique de Kolisi. Ce guerrier des temps modernes qui, à travers ses actions sur et en dehors du terrain, illustre la capacité du rugby à unir, inspirer et guérir.

Il a été l'incarnation de l'espoir à une époque où de nombreux Sud-Africains ont du mal à en garder un seul. A travers les conflits politiques, à la crise énergétique et aux effets du COVID-19, Siya a fait du rugby quelque chose de plus qu'un simple sport. Ses multiples victoires – les victoires de son pays – ont eu une signification considérable. (Source : Time)

En octobre 2023, le monde a assisté à un moment d'histoire lorsque Kolisi a mené les Springboks à un titre lors de Coupe du Monde en France, répétant l'exploit de 2019 au Japon. Dans ces moments, Kolisi n'a pas seulement porté un maillot ; il a porté l'espoir d'une nation.

Le joueur de 32 ans, qui poursuit désormais sa carrière au Racing 92 en France, marche dans les pas de Richie McCaw, devenant ainsi le deuxième troisième ligne à marquer de son empreinte les annales du rugby mondial. Le magazine TIME l'a nommé parmi les « innovateurs », soulignant sa capacité à redéfinir les contours de notre année.

"Être nommé sur la liste TIME100 est un honneur incroyable, qui me rend profondément humble", confie Kolisi. Un honneur qu'il attribue non à lui-même, mais à la communauté élargie qui l'a façonné.

"Siya est un guerrier incessant sur le terrain, mais c'est aussi un père attentionné, un mari aimant et un grand ami. Il a tant donné à une nation de 62 millions d’habitants. J'espère qu'il a savouré chaque instant de son succès", écrit le Time à son sujet.

Le rugby, dans l'histoire tumultueuse de l'Afrique du Sud, a été un vecteur d'unité et de réconciliation. Mandela lui-même avait vu dans ce sport un moyen de rapprochement national. Kolisi, en embrassant ce rôle de capitaine, a prouvé que le rugby était bien plus qu'un jeu. À travers ses victoires et sa conduite, il a enseigné les vertus de la sagesse, de l'humilité et du leadership.

