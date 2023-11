RUGBY. TOP 14. ''Je l'adore, c'est un exemple'', ce cadre du XV de France est déjà fan de Kolisi

Avant ses potentiels débuts en Top 14 contre La Rochelle, Siya Kolisi semble déjà faire l’unanimité au sein du vestiaire du Racing 92.

C’est un grand joueur devenu légende. Pour la 8ᵉ journée du Top 14, Siya Kolisi pourrait faire ses débuts avec le Racing 92 à la Paris La Défense Arena. Arrivé à la mi-novembre dans les Hauts-de-Seine, le Springbok paraît déjà faire l’unanimité au sein du club.

Fickou et Kolisi, l’idylle avant l’heure

Cadre du XV de France, Gaël Fickou est le joueur en activité comptant le plus de sélections avec les Bleus. Fort de ses 85 sélections, le centre de 29 ans n’a pas hésité à glorifier le flanker en conférence de presse :

C’est un exemple pour l’équipe et pour tout joueur de rugby. Son parcours est assez incroyable. En plus, c’est un super gars. Il va nous apporter énormément, sur et en dehors du terrain."

Face aux journalistes, l’ancien Toulousain a mis en avant la relation particulière qu’il a avec le double champion du monde. Visiblement, les deux hommes n’ont pas attendu de se retrouver en Ile-de-France pour faire connaissance et le tricolore affirme qu’ils se connaissent "depuis pas mal d’années".

En évoquant uniquement les grandes lignes de leur relation, l’international français précise ensuite : "On ne se voit pas forcément très souvent, on n'habitait pas vraiment à côté jusqu’alors. Je sais qu’il est aussi très proche de ma famille. Je le considère énormément et c’est quelqu’un que j’adore. Je suis très content qu’il soit avec nous."

Cependant, Gaël Fickou ne se berce pas d’illusion au sujet de ce qu'apporte Siya Kolisi. Si ces deux stars étrangères ont un statut particulier, le Sud-africain ne fera pas les mêmes différences qu’un Finn Russell, par exemple. Il complète ses propos en précisant qu'il a un profil de “combattant”. Selon lui, le capitaine des Springboks "n’est pas un personnage fantasque, qui va faire des gestes techniques incroyables. C’est plus un joueur de matches."

Siya Kolisi, tout à prouver en Top 14

S’il arrive avec un statut non négligeable, Siya Kolisi va tout de même devoir s’arracher pour porter le Racing 92 à la hauteur des ambitions. Après une saison 2022-2023 où ils terminent demi-finalistes, mais avec un jeu pauvre, ses prestations ne passeront pas inaperçues. D’autant plus, le flanker a confié dès son arrivée au club qu’il souhaitait remporter le Bouclier de Brennus, en plus de la Champions Cup tant convoitée par les Ciel et Blanc.

Cependant, il n’est pas la première star à poser bagage en Top 14. Ainsi, si ses coéquipiers semblent déjà conquis, les amateurs d’ovalie, eux, attendront sûrement de voir ce qu’il en est sur le pré avant de s’exprimer.

En France, les souvenirs des passages mitigés de certains Sud-africains s’entrelacent avec des épopées légendaires. À l’image des performances bien différentes proposées, d’un Eben Etzebeth à un Bakkies Botha par exemple. En clair, il y a à boire et à manger au sujet de ce qu'ont su faire les Springboks venus en Top 14. Désormais, voyons ce que Siya Kolisi a prévu de présenter pour ses premiers repas.

