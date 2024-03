INTERNATIONAL. Siya Kolisi, le roi déchu ? Le Racingman en passe de perdre son trône chez les Springboks

Kolisi capitaine des Springboks, c'est fini. Le flanker doit se préparer à rendre le brassard qu'il porte depuis 6 ans.

"Nous savons exactement quels joueurs ne peuvent tenir qu'un an de plus et nous leur avons confié la tâche d'aider les jeunes avant leur départ. Mais c'est un défi de dire à un joueur : "Ok, tu dois arrêter maintenant". Nous avons des gars dans la trentaine qui croient qu'ils peuvent gagner une autre Coupe du monde." La tirade est signée Rassie Erasmus, de nouveau sélectionneur des Springboks, cette semaine en conférence de presse.

Cette sortie médiatique relayée par Rugbyrama laisse-t-elle imaginer des choses ? Force est de constater que oui, avec un Siya Kolisi qui, par exemple, devrait perdre le capitanat. L'emblématique meneur d'hommes des Green and Gold sera en effet privé du brassard au détriment d'un joueur évoluant en Afrique du Sud pour "plus d'interactions", a justifié l'adjoint presque comme les autres durant le dernier Mondial, pour reprendre une formule autrefois chère au XV de France.



Quel avenir pour Kolisi ?

À 33 ans dans quelques mois, le choix de carrière de Siya Kolisi ne semble en effet pas aller dans le sens de la pérennité avec les Boks. "Je pense qu'il disputera encore quelques test-matchs, il le souhaite certainement, mais nous ne sommes pas sûrs que ce sera en tant que capitaine", complète Erasmus.

"Nous n'aurions aucune chance de réussir si nous continuions à faire les choses de la même manière. Nous devons donc à nouveau faire évoluer notre jeu, car les autres équipes ont certainement examiné la façon dont nous jouons et comment elles pensent pouvoir nous arrêter."

Peut-être que les centres des Boks toucheront plus de 3 ballons par match lors des prochaines années, alors...



Pour rappel, Siya Kolisi a disputé 12 matchs depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine. Après des débuts très attendus au Racing, le troisième ligne s'est peu à peu acclimaté au Top 14 jusqu'à être nommé capitaine sur certains matchs des Franciliens par Stuart Lancaster.

Mais le flanker aux 83 sélections est actuellement touché à la main. Son retour est espéré pour le quart de finale de Champions Cup face à Toulouse, début avril...