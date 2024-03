TOP 14. Opération pour Siya Kolisi (Racing 92) : vers un forfait pour les phases finales de Champions Cup ?

Opéré de la main en ce début de semaine, la star sud-africaine Siya Kolisi sera absente plusieurs semaines. Alors que le Racing a un 8ème de Champions Cup qui se profile dans 1 mois.

Dans les entrailles du Plessis-Robinson, lieu de villégiature du Racing 92 en semaine, il fait peu dire que le club des Hauts-de-Seine traverse une mauvaise passe. Les doublons ont eu raison de celui qui pointait dans les deux premières places du classement il y a 2 mois et, à l’heure d’écrire ces lignes, les Ciels et Blancs pointent à la 6ème place.

Surtout, sans Woki, Le Garrec, Fickou et consorts, les hommes de Lancaster viennent d’enchaîner 5 défaites consécutives sans le moindre point de pris. Et puisqu’une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, le club du 92 vient d’apprendre qu’il devra faire sans Siya Kolisi pour les prochaines semaines.

Le capitaine des Springboks s’est en effet blessé à la main lors du revers du Racing sur la pelouse de l'UBB (21 à 5) samedi dernier. Le flanker, qui tient peu ou prou son rang depuis son arrivée aux abords de la capitale, s’est même fait opéré, comme il l’a montré sur son compte Instagram.

"L'opération s'est bien passée. Je serai bientôt de retour !", affirme-t-il.

"L'opération s'est bien passée. Je serai bientôt de retour !", affirme-t-il.

Mais cela reste un énorme coup dur pour le Racing, qui se voit là privé de l'un de ses hommes forts pour une durée interminée. D'autant que les Franciliens auront également un huitième de finale de Champions Cup à jouer. Le 7 avril prochain, ils se déplaceront à Toulouse pour tenter de garder un espoir européen cette saison.

Soit 1 mois tout juste après l’opération de Kolisi. Sera-t-il de retour ? Telle est la question du moment à Nanterre.

Mais on sait que le 3ème ligne de 32 a habitué tout son monde à effectuer des retours de blessure improbables, tous plus rapides les uns que les autres. Et là où il faut normalement 6 semaines pour consolider un os, peut-être que le double champion du monde n’en aura besoin que de 4, qui sait…