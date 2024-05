RUGBY. Jauneau et Clermont climatisent Aimé-Giral en s'offrant l'USAP et se relancent en Top 14

Clermont a réussi la très belle performance de s'imposer sur la pelouse de l'USAP ce samedi en ouverture de la 23e journée de Top 14.

Forts de leurs cinq succès de rang, les Catalans recevaient Clermont en ouverture de la 23e journée de Top 14. Une rencontre entre deux formations dans une dynamique différente au classement. En effet, l'USAP peut croire à une qualification pour les phases finales. Tandis que l'ASM souhaite s'éloigner de la zone rouge et voir plus haut.

Dans une ambiance estivale et chaude dans les tribunes comme sur la pelouse, les premiers instants ont été marqués par des intentions de chaque côté. Et notamment chez les visiteurs qui ont multiplié les temps de jeu sans forcément prendre la défense à défaut. A l'inverse, il n'aura fallu qu'un temps fort aux locaux pour bénéficier une pénalité après une charge de Tuilagi face aux perches (3-0). Quelques instants plus tard, un ballon perdu par les Clermontois aurait pu se transformer en essai pour l'USAP.

Des ballons perdus, de la tension, le premier quart d'heure a été finalement assez haché. A l'image de ce 7e en-avants aux dépens de Clermont qui avait parfaitement bonifié un contre-ruck en faisant vivre le cuir au large. Pas de quoi ravir Urios sur la capacité de ses ouailles à marquer des essais. Eux qui ont beaucoup de mal à franchir la ligne de craie à l'extérieur. Le pied de Belleau a cependant permis aux Auvergnats d'égaliser (3-3). Pas de quoi jubiler, d'autant que Veredamu a mis le feu à la défense clermontoise à la 19e. Mais son 12e essai de la saison a logiquement été refusé pour un en-avant en Terre promise.

On était clairement dans un temps fort pour l'USAP qui testait la défense clermontoise. "Ils trouvent trop d'avancée, c'est pas possible, analysait Urios à la 22e. Il faut dire que ses ouailles n'ont pas beaucoup vu l'ovale et été pris physiquement (16 plaquages manqués à la 33e). Malgré tout, les deux équipes étaient toujours à égalité à quelques minutes de la demi-heure. La faute à un manque de concrétisation des Catalans en dépit d'une possession à leur avantage.

Clermont dans le dur

Une domination qui aurait pu être encore plus importante sans plusieurs ballons perdus en touche. Des munitions que Clermont n'a pas réussi à utiliser pour autant. De la continuité et des essais, tels étaient les souhaits des supporters. Ceux de Perpignan ont été les premiers récompensés par un essai de Dubois après une superbe prise de balle de Veredamu qui a fait exploser Newsome.

A la pause, les locaux menaient 10 à 3. Mais l'arrière de Clermont a connu une entame de deuxième acte compliquée en se faisant déposer sur les appuis par McIntyre pour un deuxième essai. Une sanction comptable difficile pour les visiteurs alors qu'ils étaient à l'attaque dans les 22 mètres catalans quelques instants plus tôt. Une pénalité plus tard de chaque côté, et un petit break est fait par les locaux (18-6). Pas vraiment inspirés et indisciplinés (11 pénalités concédées à la 51e), les Clermontois ne donnent pas l'impression de pouvoir inverser la tendance.

L'USAP a même enfoncé le clou avec une nouvelle pénalité avant l'heure de jeu. Mais a été réduit à 14 pendant 10 minutes après un plaquage dangereux sur Belleau. Le tournant du match. C'est le moment qu'ont choisi les Auvergnats pour enfin trouver la faille par Léon Darricarrère, lancé plein fer dans la défense catalane (21-13). Après l'essai au début du premier acte, d'aucuns pensaient que la messe était dite. Mais cette biscotte a changé la donne.

L'USAP craque au pire moment

Le dernier quart d'heure a été relancé par un deuxième essai de l'ASM par Beria. Alors que le staff indiquait les trois points sur une faute locale, les joueurs ont fait le choix d'aller en touche. Un choix payant applaudi par Urios. A la 66e, trois points séparaient les deux équipes (21-18). Le carton jaune a couté cher aux Catalans qui ont encaissé un 12 à 0. Pas de quoi refroidir les ardeurs usapistes. À peine revenus à 15 contre 15, Veredamu a redonné dix points d'avance aux siens (28-18) en étant plus rapide que tout le monde sur un jeu au pied à suivre.

Le chassé-croisé s'est poursuivi sur un très gros rythme puisque Clermont a immédiatement triplé la mise. Profitant d'un nouveau carton jaune pour envoyer Fourcade derrière la ligne. Avec seulement quelques minutes à jouer et trois points d'écart au tableau d'affichage, la fin de match promettait d'être tendue. Une fois de plus, l'infériorité numérique a fait très mal à l'USAP car Jauneau a surgi pour récupérer la chandelle d'Urdapilleta et climatiser Aimé-Giral (28-32).



Alors que c'est Clermont qui avait été indiscipliné durant tout le match, c'est Perpignan qui s'est finalement tiré une balle dans le pied en terminant à 13. Les visiteurs ont en effet inscrit tous leurs essais avec un joueur de plus. Ils ont sécurisé la victoire, la 3e à l'extérieur, sur une dernière pénalité d'Urdapilleta (28-35). Une très belle opération pour les hommes de Christophe Urios.