Stade Toulousain. Terminé les tribunes, terminé la frustration, Anthony Jelonch a une revanche à prendre

Il en a bavé, mais il est de retour. Anthony Jelonch va enfin pouvoir disputer une phase finale avec Toulouse. Terminé les tribunes, terminé la frustration. Place au terrain.

Il y a des joueurs qui ont la poisse, et d’autres qui s’accrochent. Anthony Jelonch fait clairement partie des deux. Mais cette saison, pour la première fois depuis trois ans, le troisième ligne international va pouvoir vivre une fin de saison pleine avec le Stade Toulousain.

Champions Cup. 43 points de moyenne, 33 essais, Toulouse–Sale : requins en eau trouble face à rouleau compresseur Et cette fois, sur le terrain, pas en tribune. Un petit miracle, au vu de son parcours. Ce dimanche, il sera très certainement sur la feuille d'un match de phase finale à l'occasion du 8e face à Sale. Ce qui n'était pas arrivé depuis l'exercice 2021/2022 et la demie de Top 14 contre Castres.

Deux saisons gâchées, une frustration bien réelle

Rupture des ligaments croisés en 2023, rechute derrière… À deux reprises, Jelonch avait dû dire adieu aux phases finales au moment où le Stade montait en puissance. Résultat : il n’a encore jamais goûté à un titre avec le maillot toulousain sur le dos, en étant acteur sur la pelouse. « J’ai gagné des titres, mais je n’ai jamais gagné de titres en étant sur le terrain », confie-t-il avec une sincérité désarmante via Sud Ouest. Et chez un compétiteur comme lui, ça laisse forcément une marque.

CHAMPIONS CUP. Pourquoi le retour de Ntamack est une fausse bonne nouvelle pour le Stade Toulousain ?Le plus dur ? Revenir, encore. Retrouver ses repères, faire sa place dans un groupe qui tourne fort. « La deuxième, surtout, de revenir sur les terrains, ça a été dur : les placements, retrouver tous les repères… » On imagine sans mal les heures passées à bosser dans l’ombre pendant que les copains soulevaient des trophées.

"Zéro gêne" et une envie décuplée

Surtout, il trépigne à l’idée d’enfin pouvoir peser dans les matchs qui comptent. « J’ai hâte de jouer des phases finales et des matches importants avec le Stade Toulousain. » Et il sait de quoi il parle : même sur le côté, il a senti que ce groupe vivait bien. « C’était génial à regarder. […] J’étais un peu frustré de ne pas être sur les terrains à ce moment-là. »

Difficile de ne pas faire le parallèle avec la situation actuelle d’Antoine Dupont, touché à son tour et désormais spectateur forcé alors que ses coéquipiers sont à la quête d'un triplé historique. Là encore, Jelonch apporte son vécu, avec beaucoup d’humanité. « On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux. Moi j’y crois personnellement, parce que ça m’est arrivé deux fois d’affilée. »

Ntamack et Willis de retour : la composition probable du Stade Toulousain en 8ème de Champions CupMais pas question pour autant de faire la leçon. « C’est dur de dire : "Non mais tu vas voir, sur le côté, c’est bien aussi !" Et bien non, on est des compétiteurs, donc on veut jouer. » Tout est dit. A l'orée de ce premier match couperet du printemps, Toulouse retrouve un Jelonch au top de sa forme et surtout déterminé. Un joueur de caractère, de vestiaire, et de combat. Et s’il pouvait enfin soulever un bouclier ou une Coupe d’Europe, cette fois, crampons aux pieds ? On ne connaît pas de Rouge et Noir qui lui souhaiterait autre chose.