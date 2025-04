Champions Cup. 43 points de moyenne, 33 essais, Toulouse–Sale : requins en eau trouble face à rouleau compresseur

Les hommes de Mola ont bien plus porté le ballon que les Anglais, mais surtout, ils dominent quand il s'agit de mettre à mal les défenses adverses. Ils ont réalisé environ deux fois plus de franchissements (64/33) et battus deux fois plus de défenseurs (116/67) que les Sharks lors de la phase de poules de la Coupe des champions.