CHAMPIONS CUP. Pourquoi le retour de Ntamack est une fausse bonne nouvelle pour le Stade Toulousain ?

Bonne nouvelle pour le Stade Toulousain ! Après avoir dû laisser souffler son genou capricieux, Romain Ntamack est prêt à retrouver la pelouse dimanche pour le choc européen face à Sale.

Le retour de Romain Ntamack tombe à pic pour Toulouse. Préservé le week-end dernier face à Pau (victoire 55-10), l'ouvreur international retrouvera son poste face à Sale ce dimanche au Stadium, pour le huitième de finale de Champions Cup.

Le retour du numéro 10 français, pièce centrale du jeu toulousain, arrive au meilleur moment, dans une période décisive où arrivent les matchs couperets. Il apportera toute son expérience de ces grands rendez-vous aux Stadistes.

Ntamack et Willis de retour : la composition probable du Stade Toulousain en 8ème de Champions Cup

Des blessures qui frustrent

Cette saison n’est pourtant pas simple pour Ntamack, régulièrement freiné par des blessures récurrentes, notamment au genou gauche. « J'enchaîne les pépins », a expliqué l'intéressé à L’Équipe. « À seulement 25 ans, ça commence à peser mentalement. »

« Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou ».

Il avoue donc lui-même qu’il ressent régulièrement des gênes, avec des blocages au niveau du genou.

Est-ce que ces déclarations ne pourraient pas donner des idées aux futurs adversaires du Stade Toulousain ? Désormais, tout le monde sait que Romain Ntamack n’est pas en pleine possession de ses moyens. Il serait tentant de le cibler, d’essayer de le déstabiliser ou de jouer dans sa zone. Quand on sait que les grands matchs se jouent sur des détails, cette déclaration ne doit pas être prise à la légère. Il faudra suivre les attitudes des adversaires des Rouge et Noir lors des prochaines échéances.

Un nettoyage du cartilage sera nécessaire une fois la saison terminée, signe que Toulouse devra encore gérer intelligemment la fin de saison de son ouvreur :

« Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question. »

Toulouse entre optimisme et prudence

Du côté du staff stadiste, on souffle un peu. Malgré l’absence longue durée d’Antoine Dupont, les Toulousains retrouvent leur demi d'ouverture titulaire pour ce match couperet. Juan Cruz Mallía a assuré lors des doublons, mais le retour de Ntamack donne une autre option crédible au staff rouge et noir. Cependant, au vu des prestations exceptionnelles de l’Argentin, l’ouvreur tricolore devra s’arracher pour aller chercher le mailllot. Car Mallia, lui, est bien à 100%.

Seule ombre au tableau dans le groupe : Toulouse devra encore patienter pour retrouver Richie Arnold, Joshua Brennan et Santiago Chocobares, tous forfaits face aux Anglais.

Un genou sous surveillance

Si le genou de Ntamack reste une source d'inquiétude sur le long terme, ce dernier ne veut pas manquer les rendez-vous décisifs. Il est déterminé, et l’objectif est clair : porter son équipe le plus loin possible en Champions Cup et en Top 14. À Toulouse, on croise les doigts pour que le physique du maestro tienne jusqu’à la fin de saison. Premier test dimanche contre Sale.