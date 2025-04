CHAMPIONS CUP. 3 finales perdues, 7 départs majeurs : Clermont peut-il enfin tourner la page ?

Après une longue traversée du désert, Clermont voit enfin la lumière. Ce vendredi, les Jaunards jouent un huitième de finale bouillant à Northampton.

Clermont joue gros ce vendredi soir au Franklin’s Gardens face aux Saints, champions d’Angleterre en titre. Ce huitième de finale de Champions Cup pourrait être un tournant pour un club qui espère retrouver le haut de l’affiche.

Après avoir tutoyé les sommets européens durant les années 2010, avec trois finales perdues (2013, 2015, 2017), l'ASM avait sombré dans une crise sportive et économique sans précédent, culminant lors d’une saison 2022-2023 catastrophique, privée même de Champions Cup.

« C’est du bonus »

Aujourd'hui, les Jaunards se remettent lentement, mais sûrement en ordre de marche. Grâce à une précieuse victoire face à La Rochelle, les hommes de Christophe Urios abordent ce choc européen avec une confiance retrouvée. « On arrive chez le champion d’Angleterre en titre, on s’est qualifiés in extremis, c’est du bonus », résume Anthony Belleau pour le Midi Olympique. Mais au-delà de cette prudence, tous savent qu’une élimination prématurée serait un nouveau coup dur pour le club.

"Si on arrive à être dans le match, et notamment au début du match, si on arrive à coller avec eux au score et faire ce qu’on a envie de faire sur le match, là, ils peuvent trouver de la pression. Et cela passera par notre défense.", soufflait Urios, toujours pour le Midi Olympique.

S’activer en coulisse

En coulisses, l’ASM a aussi commencé à rebâtir, en donnant les clés du camion à Christophe Urios sur le long terme. Seule alerte : le recrutement. Clermont peine à se montrer attractif comparé aux autres écuries, et est souvent le dindon de la farce dans les négociations de contrat.

En l’espace de trois ans, la direction a vu filer ses meilleurs éléments. Penaud, Iturria, Lopez, Tiberghien, Ezeala, Beria, Lavanini. Ajoutez à cela les départs de Yato, Fischer, Urdapilleta et Belleau l’été prochain. Il est urgent de recruter vite et bien pour les Jaunards, surtout au poste de demi d’ouverture, orphelin de Camille Lopez depuis trop longtemps.

Des retours importants

Sur la pelouse anglaise, Clermont pourra compter sur les retours précieux de Lucas Tauzin, Léon Darricarrère, et surtout Lucas Dessaigne après sa longue absence pour blessure. Petite inquiétude autour d’Alivereti Raka, touché à la cheville, qui doit en plus passer devant la commission de discipline à la suite d’un mauvais geste sur Max Spring.

Face à une équipe anglaise qui fait figure de favorite, l’ASM n’aura pas de pression sur les épaules. Les Auvergnats auront tout à gagner. D’autant plus que ce match est l’occasion de se mettre sur les bons rails pour la fin de saison. En cas de succès, les partenaires de Baptiste Jauneau pourront rêver de demi-finale puisqu’ils affronteront le vainqueur de Castres-Trévise.