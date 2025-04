Ntamack et Willis de retour : la composition probable du Stade Toulousain en 8ème de Champions Cup

Toulouse devrait aligner une composition très solide face aux Sale Sharks. Les phases finales de Champions Cup, le club aime ça !

Ce dimanche, Toulouse accueillera donc les Anglais de Sale en quart de finale de Champions Cup. Une équipe 6ème de son championnat domestique et qui donc, a priori, ne devrait pas faire bien peur au leader du Top 14.

Mais sur un match… D’autant que les Sharks avaient tout de même passé plus de 30 points à Toulon (33 à 7) en janvier dernier.

Champions Cup. 43 points de moyenne, 33 essais, Toulouse–Sale : requins en eau trouble face à rouleau compresseurAlors, pour l’occasion, Ugo Mola devrait évidemment aligner sa meilleure composition du moment. Si Antoine Dupont n’est pas là, Paul Graou - qui sera géré tout particulièrement jusqu’à la fin de la saison - portera le numéro 9, associé à Romain Ntamack, ménagé depuis son retour du Tournoi des 6 Nations.

Derrière, l’équipe devrait être proche de celle qui a battu Pau samedi dernier, avec Ahki et Barassi au centre, Kinghorn et Capuozzo aux ailes et Thomas Ramos à l’arrière.

Devant en revanche, Jack Willis devrait faire son retour en tant que titulaire, tout comme François Cros. Faisant ainsi glisser Jelonch et Castro-Ferreira sur le banc.

Clément Vergé, excellent contre Pau, devrait également passer finisseur pour ce 8ème de finale, et se disputera la place avec son pote Joshua Brennan.

Enfin, Peato Mauvaka sera de retour. Reste à savoir s’il sera sur le banc ou titulaire. Le jeune Lacombre, sensationnel durant les doublons, devra encore patienter avant de connaître une feuille de match européenne….