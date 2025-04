TOP 14. 135kg de viande : Après Ntamack, le Stade Toulousain prolonge un autre jeune talent convoité

Le pilier droit espagnol Joel Merkler a prolongé à Toulouse, malgré l’attrait de la concurrence.

Il faisait partie, avec Mathis Castro-Ferreira et Paul Costes, des révélations de la saison dernière du côté toulousain. Il va cette fois s’inscrire dans la durée avec le Stade Toulousain.

En suivant son Axe 3 "grandir avec sa formation", le club rouge et noir a en effet acté la prolongation de 3 ans de Joël Merkler. Le colossal droitier espagnol (1m94 pour 135kg), arrivé à Toulouse en Crabos, fait désormais partie des éléments importants de l’équipe première.

Si le chemin pour arriver au rugby professionnel fut long, le natif de Sant Cugat compte désormais 52 rencontres disputées avec la première, depuis 2022.

Joueur puissant, très gros défenseur, mobile pour son gabarit et de plus en plus redoutable en mêlée, Merkler est un pilier d’avenir et Toulouse le sait.

International espagnol, il a d’ailleurs récemment participé à la qualification des "Leones" pour la prochaine Coupe du Monde, en 2027. En parallèle, le Catalan poursuit ses études à Sciences Po Toulouse.

Remplaçant samedi dernier lors de la victoire face à Pau, Merkler devrait à nouveau être sur le banc lors des échéances européennes qui arrivent.

Mais nul doute qu’au vu de sa progression constante, son statut devrait changer prochainement…