Vos Matchs de Rugby Toulouse/Sale, UBB/Ulster et La Rochelle/Munster à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les phases finales européennes débarquent ! Champions Cup, Challenge Cup et 25e journée de Pro D2 : c’est un menu 100 % rugby qui nous attend du 3 au 6 avril.

Préparez-vous pour une semaine intense de rugby avec les 8es de finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup, sans oublier la 25e journée de Pro D2. Voici le programme télé pour ne rien manquer du spectacle.

Champions Cup : Place aux 8es de finale

Les choses sérieuses commencent en Champions Cup avec des affrontements de haut niveau. Les Northampton Saints et l'ASM Clermont Auvergne ouvriront le bal, tandis que les champions en titre du Stade Toulousain affronteront les Sale Sharks pour conclure ces huitièmes de finale.

Champions Cup – 8es de finale



Vendredi 4 avril 2025

Northampton Saints 🆚 ASM Clermont Auvergne – 21h (beIN SPORTS 2)



Samedi 5 avril 2025

Toulon 🆚 Saracens – 13h30 (beIN SPORTS 3)

Entre temps, La Rochelle accueille le Munster et Castres reçoit Trévise. Les formations de Top 14 ont presque toutes l'avantage de recevoir. En effet, l'UBB affronte aussi l'Ulster à domicile dimanche.

Challenge Cup : Des duels passionnants en perspective

Du côté de la Challenge Cup, le suspense est également au rendez-vous. Edinburgh Rugby, les Emirates Lions, la Section Paloise et Bath Rugby lanceront les hostilités dès la soirée d'ouverture, avant un derby gallois pour clôturer ces huitièmes de finale.

Challenge Cup – 8es de finale



Vendredi 4 avril 2025

Section Paloise 🆚 Bath – 21h (beIN SPORTS 10)

Edinburgh Rugby 🆚 Emirates Lions – 21h



Samedi 5 avril 2025

Dimanche 6 avril 2025

Ospreys 🆚 Scarlets – 18h30 (beIN SPORTS 9)

Les Béarnais ne sont pas les seuls en lice dans cette compétition. On retrouve aussi Bayonne face aux Bulls samedi après-midi ou encore Lyon vs Sharks dimanche en fin de journée. Notez que l'USAP et le Racing 92 croiseront le fer samedi soir.

Pro D2 : La 25e journée à suivre de près

Pendant ce temps, la Pro D2 poursuit son cours avec la 25e journée. Les retransmissions seront assurées par les différentes chaînes du groupe Canal+, notamment Canal+ Sport et Canal+ Live. Biarritz et Montauban s'affronteront jeudi soir tandis que le leader grenoblois accueillera Mont-de-Marsan vendredi à 19h30.

Fans de rugby, préparez les rafraîchissements et installez-vous confortablement pour une semaine riche en émotions et en belles actions sur les terrains européens et hexagonaux.