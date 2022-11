RUGBY. Un Tricolore dans le XV de rêve de Nigel Owens, auriez-vous choisi le même ?

Au sein du XV de rêve des joueurs arbitrés par Nigel Owens, on trouve un représentant du XV de France. Et non des moindres. L'auriez-vous aussi sélectionné ?

RUGBY. Mais au fait, qui a succédé à Antoine Dupont pour le titre de meilleur joueur du monde ?Les World Rugby Awards ont fait couler beaucoup d'encre. D'aucuns auraient aimé voir la France mieux récompensée avec notamment un titre de meilleur entraîneur de l'année pour Fabien Galthié. Du côté des joueurs, Antoine Dupont n'a conservé son titre de meilleur joueur mais il fait partie du XV mondial aux côtés de son pote Grégory Alldritt. Il est certain que d'autres Tricolores auraient pu se glisser dans cette sélection de rêve. On pense notamment à Julien Marchand au talon ou encore Damian Penaud à l'aile. Mais lorsqu'il s'agit d'élire un XV parfait, plusieurs critères rentrent en ligne de compte. Sans parler de la concurrence à chacun des postes. XV DE FRANCE. Julien Marchand est-il le meilleur talonneur du monde ?Si les chiffres sont importants, il y a forcément une part de subjectivité. Prenez Nigel Owens par exemple, l'ancien officiel gallois avait l'embarras du choix lorsque Wales Online lui a demandé en 2016 d'élire son équipe de rêve. Pour réduire un peu la voilure, il ne pouvait sélectionner que des joueurs qu'il a arbitrés dans sa carrière. Concernant le poste d'arrière, on peut penser qu'il ferait un choix différent si on lui demandait son avis aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les autres postes, on peut difficilement remettre en cause ses choix. Il n'y a que des légendes du rugby dans son équipe.

Le XV de rêve de Nigel Owens 1 Jenkins (Pdg) 2 Smit (AFS) 3 Vickery (Ang) 4 Jones (PdG) 5 O’Connell (Irl) 6 Dusautoir (Fra) 8 Parisse (Ita) 7 McCaw (NZ) 9 Pichot (Arg) 10 Carter (NZ) 11 Williams (PdG) 12 Nonu (NZ) 13 O’Driscoll (Irl) 14 Hogg (Eco) 15 Folau (Aus)

Notez qu'Owens a sélectionné un Tricolore, Thierry Dusautoir. Il avait déjà cité l'ancien capitaine Bleus parmi les meilleurs capitaines croisés sur le pré. Que la France ait gagné ou perdu, "il disait toujours merci et était extrêmement poli. Il a mené la France à la finale de la Coupe du monde 2011 et été nommé joueur mondial cette année-là. Il était l'un des meilleurs capitaines que j'ai arbitrés et nous nous respections beaucoup." Owens a été marqué par l'engagement du Toulousain sur le pré, notamment en défense. Il n'a pas oublié ses 38 plaquages face aux All Blacks en 2007. Un exemple pour beaucoup et un joueur qui n'a jamais critiqué l'arbitrage même quand les décisions étaient contre les Bleus. "Lorsque son équipe a été écrasée 62-13 par la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2015, il n'a pas été tenté de blâmer qui que ce soit. Il a agi comme un vrai leader devrait agir." RUGBY. Un Tricolore dans le Top 5 des meilleurs capitaines arbitrés par Nigel Owens