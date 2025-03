RUGBY. TRANSFERTS. Irlandais et Wallabies, ces gros noms arrivent bientôt en Top 14 ?

Pour la saison prochaine, plusieurs grands noms du rugby international pourraient venir en Top 14, dont Conor Murray et un contingent de Wallabies.

Le marché du rugby européen s’affole. Pour la saison 2025/2026, quelques gros noms internationaux pourraient être proposés à l’étranger. Ainsi, certains gros joueurs pourraient poser leurs bagages en Top 14, prochainement, selon des informations révélées par Rugby Pass.

RUGBY. Puissant et technique, cette superstar néo-zélandaise du XIII arrive en Top 14

Conor Murray vers d’autres horizons

Récemment, le demi de mêlée du Munster Conor Murray a confié qu’il conclut sa carrière internationale avec l’Irlande après ce Tournoi des VI Nations. Cependant, contrairement à ce que beaucoup d’observateurs d’outre-Manche pensaient, le joueur ne souhaiterait pas raccrocher les crampons totalement.

En effet, le numéro 9 du Munster voudrait essayer de jouer à l’étranger pour conclure sa carrière. Ainsi, Conor Murray pourrait être attiré par une opportunité hors de l’United Rugby Championship. Pour l’instant, aucun club ne serait favori pour accueillir le joueur de 35 ans, sa décision de continuer le rugby pour au moins une saison supplémentaire ayant été reçue comme une surprise.

Si le Top 14 paraît être une destination plus que probable, la Premiership pourrait également essayer d’attirer le joueur au 124 apparitions sous le maillot de l’Irlande. Enfin, le Japon s’impose comme une nouvelle destination de choix pour les Anglo-Saxons. Pour cause, après son compatriote Richie Gray, le remuant Hamish Watson pourrait s’offrir une ultime pige dans l’archipel asiatique.

3 légendes, 372 sélections, la fin d’une ère pour l’Irlande, mais pas pour Conor Murray

Des Wallabies en Top 14 ?

Ensuite, la rumeur de l’arrivée de plusieurs Wallabies dans des championnats étrangers fait aussi son bout de chemin. Parmi les profils évoqués, celui de Langi Gleeson est sérieusement attendu en Top 14, du côté de Montpellier. L’Australien de 23 ans évolue en troisième ligne et pourrait rater la prochaine Coupe du monde, si les exigences d’éligibilité de la fédération australienne n'évoluent pas.

Il signe en Top 14 et paie le prix fort : un transfert aux lourdes conséquences pour ce Wallaby

De plus, un nom déjà connu du Top 14 serait prêt à quitter l’île-continent. Passé au RC Toulon en tant que joker Coupe du monde en 2023, Noah Lolesio aurait envie d’ailleurs. Lors de son passage dans le Var, il avait laissé une bonne impression. De plus, le demi d'ouverture de 25 ans évolue à un poste où le RCT pourrait perdre deux joueurs, Dan Biggar et Enzo Hervé, à l’intersaison.

Enfin, deux autres noms notables en Australie auraient des envies d’ailleurs, sans forcément être attaché à un nouveau point d’accroche. Ainsi, l'ailier Fraser McReight et le deuxième ligne Nick Frost seraient sur le marché et pourraient être intéressés par des opportunités en Europe, selon Rugby Pass. De plus, l’avenir du surpuissant pilier Taniela Tupou est également incertain. Il avait été approché par le MHR pour rejoindre le Top 14, il y a quelques mois.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscu