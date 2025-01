Il signe en Top 14 et paie le prix fort : un transfert aux lourdes conséquences pour ce Wallaby

Le troisième ligne Langi Gleeson, promis à un bel avenir avec les Wallabies, se retrouve dans une situation délicate après avoir opté pour un contrat en Top 14 avec Montpellier.

Le troisième ligne australien Langi Gleeson, âgé de 23 ans et comptant 14 sélections avec les Wallabies, a récemment pris une décision majeure. Il devrait rejoindre le Top 14 et porter les couleurs du Montpellier Hérault Rugby.

Exclusion du stage des Wallabies

Cette signature n'a pas tardé à produire des effets sur sa carrière internationale. En effet, selon la presse australienne, Gleeson a été exclu d'un stage de trois jours organisé à Sydney par les Wallabies. Et ce, alors qu'il avait participé à la tournée d'automne en Europe, entrant en jeu lors des quatre matchs de l'équipe.

Le sélectionneur des Wallabies, Joe Schmidt, a clairement indiqué sa position concernant les joueurs s'engageant à l'étranger. Selon The Roar, Schmidt a renoncé à convoquer Gleeson, préférant appeler le joueur des Brumbies, Charlie Cale.

Cette décision s'inscrit dans une politique visant à privilégier les joueurs évoluant en Australie, surtout en vue de la préparation de la tournée des Lions britanniques et irlandais prévue l'été prochain.

Un message fort de Rugby Australia

Rugby Australia a ainsi envoyé un message sans équivoque à ceux qui envisagent de signer à l'étranger : l'engagement avec un club étranger peut compromettre la participation aux préparations et aux compétitions internationales majeures.

Du côté de Montpellier, l'arrivée de Gleeson est perçue comme un renfort de poids pour le pack héraultais. Le joueur australien apportera son dynamisme et son expérience internationale au MHR, qui vise à renforcer sa troisième ligne après le départ annoncé de Sam Simmonds.

Un choix de carrière aux multiples implications

Le choix de Gleeson illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les joueurs australiens, partagés entre des opportunités financières et sportives à l'étranger, ou en NRL, et le désir de représenter leur pays au plus haut niveau. Cette situation pourrait inciter d'autres joueurs à réfléchir aux implications de leurs choix de carrière sur leur avenir international.

En conclusion, l'engagement de Langi Gleeson avec Montpellier souligne les tensions persistantes entre les clubs étrangers et les fédérations nationales, chaque partie cherchant à protéger ses intérêts tout en offrant aux joueurs des opportunités de développement et de réussite.