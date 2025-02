RUGBY. Puissant et technique, cette superstar néo-zélandaise du XIII arrive en Top 14

En provenance du Japon, l’ancien joueur de rugby à XIII Joseph Manu devrait bien poser ses valises au Racing 92 pour la prochaine saison de Top 14.

C’est une rumeur qui s’entendait dans les couloirs de la direction du Racing 92 depuis cet été. Sur la saison 2025/2026, le club francilien devrait pouvoir compter sur la puissance et la qualité technique de Joseph Manu, qui fêtera ses 29 ans cet été.

Son transfert dans les Hauts-de-Seine est confirmé par Rugby Pass, si le club assure son maintien dans l’élite. Néanmoins, le média indique que le numéro 13 devrait apparaître en Top 14 pour une seule saison. En effet, l’ancien treiziste ne voudrait possiblement pas s’éterniser en France et rêve d’autres ambitions.

Joseph Manu, le Top 14 avant les All Blacks ?

Avec son solide gabarit (1,92 m pour 105 kg), Joseph Manu est un ancien joueur confirmé de rugby à XIII. Entre 2016 et 2024, il a été l’une des têtes d’affiche de la NRL. Né en Nouvelle-Zélande, le talent du joueur pour ce code l’a amené à déménager en Australie dès l’adolescence.

Il y a un an, il a changé de code pour s’essayer au rugby à XV. Pour s’adapter, il est allé du côté de la Japan Rugby League One, chez les Toyota Verblitz. Une décision surprenante, alors que ce dernier était convoité par des clubs de Top 14, comme le Montpellier Hérault Rugby.

Si Joseph Manu avait préféré le Japon à la France, c’était entre autres pour le staff de la formation nippone d’Aichi. Entre autres, les entraîneurs sont ni plus ni moins que Steve Hansen et Ian Foster, les deux derniers sélectionneurs des All Blacks. De plus, les stars Beauden Barrett et Aaron Smith évoluent également chez les Toyota Verblitz.

Désormais prêt à se lancer corps et âme dans le rugby à XV pour les dernières années de sa carrière, le colosse débarque en Top 14. Un choix qui, là aussi, peut surprendre. En effet, de nombreux médias néo-zélandais évoquent l’intérêt des All Blacks pour le joueur et inversement. Cependant, Ian Foster ne veut pas se précipiter et indiquait ceci fin 2024, pour le podcast DSPN :

Il veut passer quelques années à apprendre le rugby à XV et à s'y habituer. Puis, je suppose, il verra ce qui se présente à lui. Je ne lui ai pas parlé (des All Blacks), mais je sais qu'il est ambitieux. Je pense que la bonne chose à faire maintenant est de ne pas se précipiter lorsque l'on fait une grande transition.”

Ainsi, le véritable objectif sportif du joueur serait de monter en puissance. Après la Japan Rugby League One, Joseph Manu veut s’essayer à l’intensité du Top 14, avant d’aller en Super Rugby pour être éligible aux All Blacks. Enfin, la Coupe du monde 2027 en Australie, pays où il a vécu durant 10 ans, fera office de point d’orgue pour le joueur.

Si le poste de premier centre semble verrouillé par Jordie Barrett (28 ans), celui de numéro 13 est actuellement assuré par Rieko Ioane (27 ans). Derrière lui, David Havili (30 ans) et Anton Lienert-Brown (29 ans) sont à l'affût. Ainsi, Joseph Manu devra faire forte impression s’il espère être de l’aventure néo-zélandaise pour la prochaine Coupe du monde.

