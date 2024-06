RUGBY. TRANSFERT. La star Joseph Manu vers le Racing 92 ? Un renfort de poids venu du XIII pour 2025 !

Joseph Manu, talent néo-zélandais des Sydney Roosters, rejoindrait le Racing 92 pour la saison 2025-2026, une nouvelle qui fait déjà vibrer le monde du rugby et les fans du club francilien.

Le Racing 92 s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant la star néo-zélandaise des Sydney Roosters, Joseph Manu, pour la saison 2025-2026. Ce transfert potentiel annoncé par le Midi Olympique n'a pas manqué de faire réagir dans le monde du rugby, suscitant un mélange d’excitation et d’anticipation parmi les supporters du club francilien.

Actuellement engagé avec Toyota Verblitz au sein de la Ligue japonaise de rugby sous la houlette de Steve Hansen, Manu a récemment confirmé qu’il ne retournerait pas aux Roosters après son aventure japonaise. "Aller au Japon est une bonne expérience pour moi et ma famille", a-t-il déclaré viaPlanetRugby. Laissant entendre qu’il cherchait à s’imprégner des subtilités du rugby à XV avant de relever un nouveau défi en France.

Une arrivée en France avait déjà été évoquée en février dernier. Il était aussi question du départ d'un autre joueur des Roosters, Angus Crichton, vers l'Hexagone. En mars, L'Equipe avait ensuite évoqué un intérêt de Montpellier pour Joseph Manu avant qu'il ne décide de rejoindre le Japon.

Selon le Midol, le Racing 92 serait en phase avancée de négociations pour sécuriser la signature de Manu. Stuart Lancaster, qui dispose déjà de talents reconnus tels que Gaël Fickou et Josua Tuisova, verrait ainsi ses options offensives encore renforcées. Manu rejoindrait également Sam James, autre recrue annoncée par la formation francilienne.

À 27 ans, Joseph Manu est souvent comparé à Sonny Bill Williams, une autre légende du rugby ayant réussi la transition entre les deux codes. Steve Hansen, l’ancien patron des All Blacks, voit en lui un joueur exceptionnel, capable de briller tant par son talent que par son éthique de travail irréprochable.

Un déménagement en France signifierait pour Manu la fin de ses espoirs de porter le maillot des All Blacks, mais il semble prêt à sacrifier cette opportunité pour se concentrer sur sa carrière en club. Une décision qui témoigne de sa détermination à exceller dans le Top 14.

Le recrutement de Manu par le Racing 92 serait non seulement un gros coup, mais aussi un signal fort envoyé à ses concurrents. Prétendant aux titres nationaux et européens, le club ciel et blanc peine cependant à répondre aux attentes des supporters et de sa direction. Son président n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer des joueurs de renommée mondiale comme Kolisi et Tuisova. Nul doute que Manu sera également attendu au tournant. Il pourrait toutefois bénéficier de plus de largesse de la part du staff compte tenu du fait qu'il débarque du XIII.