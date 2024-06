RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Altrad confirme : Stuart Hogg et Madosh Tambwe au MHR la saison prochaine

Montpellier accueille Stuart Hogg ! L’ancien arrière de l’Écosse et des Lions britanniques sort de sa retraite pour un contrat de deux ans (avec option) au MHR. Une signature majeure confirmée par Mohed Altrad.

C'était dans les cartons depuis plusieurs semaines. C'est désormais officiel. Mohed Altrad a confirmé la signature de Stuart Hogg au MHR. L'arrière écossais et ancien Lion britannique sort de sa retraite pour un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année. Une nouvelle qui pourrait réjouir les supporters et apporter un souffle nouveau au club après une saison cauchemardesque.

Hogg, qui avait pris sa retraite internationale en pleine préparation pour la Coupe du Monde de rugby 2023, a finalement décidé de reprendre du service. Un choix surprenant pour celui qui avait aidé les Chiefs à réaliser le doublé Premiership et Coupe d’Europe en 2020. Son passage par une cure de désintoxication et ses récentes discussions avec les Newcastle Falcons laissaient déjà entrevoir un retour possible.

L'appel du terrain était trop fort. Malgré sa reconversion dans les médias, Hogg n'a pas pu résister à l'envie de retrouver l'adrénaline des matchs. "Je ressens toujours l'effervescence des jours de match", avait-il confié. Ses propos laissaient planer le doute sur un retour, mais beaucoup pensaient qu'il se contenterait de jouer pour son club local, Hawick, en Border League.

C’est donc à Montpellier que Hogg a choisi de poser ses valises. Une signature confirmée par Mohed Altrad quelques jours après que le club a assuré son maintien en Top 14. Ce recrutement de prestige montre la volonté du club de se renforcer et de viser plus haut pour la saison prochaine.

La présence de Hogg sera un atout majeur pour le MHR. Son expérience, ses 100 sélections avec l'Écosse et ses deux tournées avec les Lions vont apporter une plus-value indéniable.

Nul doute que les supporters montpelliérains se réjouissent déjà à l’idée de le voir fouler la pelouse du GGL Stadium. Il ne sera d'ailleurs pas le seul nouveau puisque le président du MHR l’ailier de Bordeaux-Bègles Madosh Tambwe a signé pour deux saisons plus une en option.

L'arrivée, ou plutôt le retour de Mohamed Haouas a aussi été confirmé. Néanmoins, l'ancien joueur du XV de France sera surveillé de près. "Au premier écart, il repart… J’espère qu’il a compris avec tout ce qui lui est arrivé", a lancé Altrad via le Midi Libre.