RUGBY. TOP 14. Le MHR restructure son staff : Fin de l’ère Collazo, début de l’ère Caudullo

Le MHR prépare sa 22e saison en Top 14 avec des changements significatifs. Joan Caudullo, ex-talonneur, devient manager sportif, avec Paillaugue et Doumayrou aux postes clés.

Après une saison pleine de défis et une victoire décisive lors de l’Access Match face à Grenoble, le MHR prépare sa 22e saison consécutive en Top 14 avec un vent de changement.

RUGBY. Top 14. ''Mission remplie'' pour Patrice Collazo, remercié par Montpellier après le maintienLe club a annoncé une restructuration significative de son staff pour la saison 2024/2025, marquant la fin de l’ère Patrice Collazo et l’arrivée de visages bien connus de la maison montpelliéraine.

Joan Caudullo, l'homme de la situation

Sous la houlette de Mohed Altrad, aux commandes depuis 2011, et de Bernard Laporte, directeur du rugby, le MHR se tourne vers une nouvelle dynamique. Après l’intense saison écoulée, Patrice Collazo, Vincent Etcheto et Christian Labit ont été remerciés.

RUGBY. ''Dans l’ADN de ce club, se faire des passes n’est pas la priorité'', Etcheto sans langue de bois sur le MHRC’est Joan Caudullo, ancien talonneur du club et actuel directeur du centre de formation, qui prend les rênes en tant que manager sportif. Son expérience et son attachement profond au club sont autant d’atouts pour mener à bien cette mission. Il sera épaulé par deux figures emblématiques du MHR : Benoit Paillaugue et Geoffrey Doumayrou.

Des piliers du club aux postes clés

Benoit Paillaugue, ex-demi de mêlée ayant disputé 275 matchs avec Montpellier, sera en charge de l’attaque. Geoffrey Doumayrou, qui vient de tirer sa révérence sur le terrain, supervisera la défense.

Les autres membres du staff sportif, déjà en poste, continueront leur travail. Benson Stanley, présent depuis 2022, s’occupera des rucks et de l’attitude au contact. Antoine Battut supervisera le secteur de la touche et le jeu d’avants. Jérémy Valls et Didier Bès, champions de France de Pro D2 avec le club en 2003, maintiendront respectivement la gestion du jeu au pied et de la mêlée.

Cette nouvelle organisation vise à renforcer la stabilité et à optimiser les performances du MHR. La formation héraultaise mise sur l’expérience et l’attachement au club pour bâtir une équipe compétitive. L’organisation de l’encadrement du centre de formation sera détaillée ultérieurement.