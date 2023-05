RUGBY. TOP 14. Viallard prolonge à l’ASM, et va découvrir les joutes de la ProD2 !

Le marché des transferts s’intensifie du côté de l’ASM, et des changements sont à prévoir pour la saison prochaine. Kevin Viallard a quant à lui décidé de prendre de l’expérience en ProD2.

Une prolongation, puis un prêt !

Passé par les équipes de jeunes du CA Brive,Kevin Viallard avait rejoint l'ASM en 2018, avec qui il n'avait joué qu'une poignée de matchs en espoir. En effet, À seulement 18 ans, ce dernier avait été lancé dans le grand bain en Top 14, épaulé par un certain Morgan Parra. Néanmoins, après 4 saisons et plus de 40 matchs chez les professionnels, l'ancien demi de mêlée de l'équipe de France des moins de 20 ans ne trouve plus un temps de jeu convenable. Cette saison, Viallard doit faire face à une concurrence des plus rudes, avec l'arrivée de Baptiste Jauneau au plus haut niveau, et les bonnes performances de Sébastien Bezy. Néanmoins, l'encadrement de Christophe Urios ne tire pas un trait sur l'avenir du numéro 9 en Bleu et Jaune ! Il y a quelques jours, le club auvergnat a prolongé d'une saison supplémentaire le contrat de Kevin Viallard, qui était déjà relié à Clermont jusqu'en 2024 ! De plus, les deux parties ont décidé qu'un prêt serait la meilleure solution, afin de continuer sa progression vers le plus haut niveau. C'est alors du côté de Mont-de-Marsan que Viallard évoluera la saison prochaine, où il ne sera pas en terre inconnue : "À Mont-de-Marsan, je retrouve Patricio Fernandez, c'est un repère pour moi, surtout qu'il évolue à la charnière. Patrick Millet (manager) m’a facilement convaincu de venir m’intégrer dans le projet."

Rugby. Top14. Qui est Brad Weber, le futur demi de mêlée All Black du Stade Français ?



"Je veux m'amuser et montrer ce que je vaux !"

Habitué à jouer les phases finales depuis plusieurs saisons, Mont-de-Marsan est une des grosses écuries de cette ProD2 ! Pour Kevin Viallard, le choix s'est tourné naturellement vers "Les Abeilles" : "Je suis très heureux de m’engager dans une nouvelle aventure au Stade Montois, c’est une des équipes qui produit le plus de jeu en Prod2." Avant tout, le jeune demi de mêlée souhaite avoir du temps de jeu, et des automatismes que l'on ne retrouve qu'en situation de match : "J'avais cette envie d'être prêté depuis plusieurs mois, mais nous n'avons pas pu acter ça avec les dirigeants de Clermont. Maintenant, mon objectif est de prendre du plaisir, de m'amuser et de montrer ce que je vaux. J'ai hâte que cette nouvelle page commence." Soucieux de préserver sa formation, Clermont va alors laisser mûrir Viallard dans la division inférieure, tandis qu'Enzo Sanga rejoindra alors l'ASM dans la peau de troisième demi de mêlée.

RUGBY. Un entraîneur de Top 14 bien connu dans le staff du XV de France après la Coupe du monde ?