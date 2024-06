RUGBY. TOP 14. Toulouse vs La Rochelle, un duel incontournable, une rivalité à sens unique

Le rugby français vit au rythme des confrontations entre Toulouse et La Rochelle. Avec des finales marquantes et une rivalité grandissante, ces matchs sont devenus des rendez-vous incontournables.

Toulouse vs La Rochelle, c'est la rivalité de ces dernières années. Et ce, aussi bien en Top 14 qu'en Champions Cup avec trois finales jouées et autant de titres pour le Stade Toulousain aux dépens du Stade Rochelais. En 2021 sur la scène européenne et locale puis une nouvelle fois en 2023 au niveau national. Des rencontres qui ont marqué les esprits des joueurs comme des supporters.

Cette année-là, Maritimes et Haut-Garonnais s'étaient retrouvés en demi-finale du championnat du côté de Bordeaux... tiens, tiens. Les hommes de Mola, rompus aux matchs couperets, l'avaient emporté 20 à 6.

Le scénario sera-t-il identique ce vendredi. On peut en douter. La Rochelle a bien changé depuis. Glanant deux titres européens en dominant le Leinster coup sur coup. "On a vu leur prestation à Toulon, c’est une très grosse équipe. Ils ont remis l’accent sur ce qu’ils savent faire de mieux et ce sera loin d’être facile", analyse l'ouvreur tricolore.

D'aucuns seraient cependant tentés de parler de bête noire pour décrire Toulouse vis-à-vis de La Rochelle, comme avait pu l'être le Leinster pour les rouge et noir. Les récents affrontements entre ces deux cadors ne leur donnent pas tort. En 2022, en barrage, les Toulousains avaient pris la mesure de leurs meilleurs ennemis non sans mal, 33 à 28 au Wallon.

Ce samedi, ce sera la sixième fois en cinq ans que ces deux ogres de l'ovalie s'affrontent. "Cela prouve la régularité des deux équipes", analyse Ntamack, avant de rajouter : "On a l'impression que l'un ou l'autre, pour aller au bout, il faut que l'on se croise." Un destin lié qui pour l'heure sourit surtout aux Toulousains.

S'ils veulent une nouvelle fois se hisser en finale, ils devront écarter les Rochelais. Ce qui ne fera que renforcer la domination du Stade Toulousain sur le Stade Rochelais lorsque ça compte. Cependant, Romain Ntamack ne veut pas faire de généralité. "Les rencontres se sont souvent jouées à rien. Elles ont toujours basculé de notre côté mais chaque match est différent."

Les hommes de Mola ont énormément de respect pour ceux de Ronan O'Gara et inversement. Les deux équipes, fortes des nombreux tricolores qui les composent, se connaissent très bien. Le numéro 10 n'a d'ailleurs pas été surpris par la performance des Maritimes dans le Var. "Les Rochelais ont l’habitude de ce genre de matchs. Ils aiment ces ambiances hostiles comme ça l’était à Mayol. Leur expérience a parlé."

Une expérience glanée notamment lors de leur victoire aux dépens du Leinster alors que tous les éléments étaient contre eux. Ce samedi, ils ne seront une nouvelle fois pas favoris. Mais on peut facilement imaginer qu'ils ont appris des précédentes défaites face à Toulouse. Il n'est donc pas impossible que l'on assiste à une finale avant l'heure. Avec un scénario qui pourrait être similaire à celui de la finale de 2023. A la différence qu'il faudra encore batailler la semaine suivante pour soulever le bout de bois tant convoité.