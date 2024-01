RUGBY. Top 14. Toulouse avec une composition redoutable pour recevoir une solide formation de Lyon

Le Stade Toulousain va accueillir Lyon en Top 14 avec sa meilleure équipe du moment. De nombreux joueurs du XV de France sont titulaires.

Ce samedi, Toulouse reçoit Lyon dans le cadre de la 12e journée de Top 14. Et c'est pratiquement une équipe type qu'on retrouve chez le champion en titre avec notamment Marchand et Aldegheri. Baille sera sur le banc des finisseurs aux côtés de Capuozzo et Roumat.

La troisième ligne sera solide avec Jelonch au centre tandis que Willis et Cros seront sur les ailes. VIDEO. RUGBY. 💪 L'accueil musclé réservé à Antoine Dupont par l'équipe de France à 7

Sans surprise, la charnière est composée de Ramos et Dupont, de retour de sa journée avec l'équipe de France à 7.

Du roulement derrière avec une paire de centres Ahki et Delibes. L'Argentin Mallia hérite du numéro 15 et on retrouve Bituniyata sur une aile et Lebel de l'autre.

On l'a dit, le banc sera solide puisqu'y figurent les Tricolores Mauvaka et Baille sans oublier le Puma Chocobares et Brennan. De quoi aller chercher une victoire bonifiée.

STADE TOULOUSAIN 1 Ainu'u 2 J.Marchand 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Cros 8 Jelonch 7 Willis 9 Dupont 10 Ramos 11 Lebel 12 Ahki 13 Delibes 14 Bituniyata 15 Mallia 16 Mauvaka 17 Baille 18 Brennan 19 Roumat



20 Graou 21 Chocobares 22 Capuozzo 23 Merkler

Du côté de Lyon, on ne fait pas le voyage à vide puisque Damba sera titulaire en première ligne. A la charnière, l'ancien de la maison toulousaine Page-Relo est à la mêlée aux côtés de l'Irlandais Jackson. RUGBY. Top 14. Thomas Ramos (Toulouse) se méfie spécialement d'un Lyonnais : ''Il va vite, il est costaud et s'en sort toujours''La ligne de 3/4 ne fait pas semblant également avec Rattez, Godwin et Dumortier au centre puis Mignot. Et c'est l'explosif Niniashvili qui portera le numéro 15. Un joueur dont se méfie Thomas Ramos.