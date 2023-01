RUGBY. TOP 14. Morgan Parra vers une retraite express pour sa reconversion à Paris ?

L’ancien joueur de Clermont et du XV de France pourrait raccrocher les crampons très prochainement et aurait déjà un point d'atterrissage selon Canal +.

Ce samedi 7 janvier, Canal + a dévoilé une information exclusive. Selon eux, Morgan Parra pourrait prendre sa retraite dès la fin de la saison. Alors qu’il a quitté l’Auvergne pour la capitale il y a seulement quelques mois, le demi de mêlée pourrait déjà raccrocher. Alors certes, le joueur n’est plus tout jeune et à 34 ans, cela fait bien longtemps que le Merdeux n’a plus rien à prouver. Néanmoins, cette décision peut surprendre quand on sait qu’il restait un an de contrat avec le joueur chez les Soldats Roses. D’autant plus, ses performances depuis le début de saison sont excellentes malgré quelques pépins physiques. Il est loin d’être étranger au succès des siens cette saison.

Avec cette annonce, c’est une page conséquente du rugby français qui se tourne. Cependant, le numéro 9 ne compte pas s’éloigner des terrains pour autant. En effet, le joueur accepterait de rejoindre l’encadrement du Stade Français dès le début de la saison prochaine. Plus en détails, le joueur accepterait même un rôle d’entraîneur-joueur sous certaines conditions. En effet, si le demi de mêlée All Black Brad Weber rejoint Paris comme prévu, le plan pourrait changer. Pour cela, il faudrait que le Néo-Zélandais soit convoqué avec sa sélection pour disputer la Coupe du monde en France. Si ce scénario (probable) devait arriver, Morgan Parra en profiterait pour remettre ses crampons et glisser de nouveaux quelques passes millimétrées.

Depuis ses premiers pas en professionnel en 2006 du côté du CSBJ, le joueur a impressionné Avec pas moins de 71 apparitions avec le XV de France, il est le joueur à avoir porté le plus souvent le numéro 9 en sélection. Il est également le quatrième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. En Top 14, il avait été élu Meilleur joueur du championnat de France en 2010 avec Clermont. Il est également le détenteur d’un sacré record avec pas moins de 48 coups de pied réussis d'affilée en Top 14. Avec plus de 1 700 points en championnat, il fait également partie des meilleurs marqueurs de l’histoire de ce dernier. S’il marque 52 points d'ici à la fin de la saison, il devrait intégrer le classement des 10 meilleurs joueurs dans cet exercice. Pour bien le définir, Aurélien Rougerie tentait de le définir auprès de France 3 et déclarait : “C’est un compétiteur. Il est parfois un peu de mauvaise foi, il est parfois mauvais joueur, mais cela fait partie du jeu. Cela fait partie du bonhomme, qui est très attachant. Aujourd’hui c’est un vrai pote.”

