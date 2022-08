TOP 14. Le vétéran Parra ou le prometteur Coville, qui pour mener la barque à Paris ?

Avec le recrutement de Morgan Parra au Stade Français, la hiérarchie des 9 risque bien d'être bousculée cette saison. Mais qui sera exactement le numéro 1 ?

On l'a bien compris, le Stade Français veut faire mieux que la saison dernière. 11èmes et rapidement écartés de la course aux phases finales, les Parisiens n'ont jamais convaincu lors de la dernière édition, s'en remettant principalement à des exploits de Waisea. Mais voilà, avec le départ du Fidjien pour le RCT, il fallait singulièrement se renforcer du côté de la Capitale. Chose faite avec les recrutements de Peyresblanques, Hirigoyen, Pesenti, Ward ou encore Ahmed. Mais l'une des principales arrivées reste l'ancien demi de mêlée de Clermont et international français, Morgan Parra. À 33 ans, celui qui a fait les beaux jours de Clermont pendant plus d'une décennie débarque à Paris pour apporter toute son expérience dans une équipe qui en a cruellement manqué ces derniers temps. Mais voilà, avec la présence de Coville et Hall, le poste de demi de mêlée sera (très) chargé au Stade Français. Si jusqu'alors, le Français et le Sud-Africain se partageaient presque équitablement le poste (Coville ayant joué un peu plus), l'arrivée de Morgan Parra risque de redistribuer les cartes. Car ne nous y trompons pas, au vu des performances de l'année dernière, le natif de Metz ne vient pas à Paris en tant que simple remplaçant...

Comme dit juste au-dessus, Morgan Parra, du fait de son statut, mais aussi grâce à ses performances toujours excellentes sous le maillot de l'ASM, ne devrait pas avoir trop de mal à trouver sa place dans le groupe parisien. D'autant que ces dernières saisons, on ne peut pas dire qu'Arthur Coville ait pleinement convaincu à la mêlée, malgré un temps de jeu assez conséquent. De même pour James Hall, qui a néanmoins connu de nombreux pépins physiques la saison dernière. Des raisons qui nous poussent à penser que Parra pourrait facilement devenir le titulaire au poste. Son expérience, ainsi que son jeu au pied très précis lui donnent une grosse longueur d'avance sur ses concurrents. Malgré cela, installer Parra en titulaire serait une solution à court terme. À bientôt 34 ans, l'international aux 71 sélections n'est pas éternel, là où Coville représente l'avenir du club (24 ans). C'est en tout cas comme ça que le présente le Stade Français, qui lui fait confiance depuis plus de 3 ans désormais. Il serait donc étonnant de voir Coville cirer le banc toute la saison. Le Français aura toujours un temps de jeu assez conséquent, à l'inverse peut-être de James Hall, qui risque de subir l'arrivée de Morgan Parra. À voir désormais comment le staff gère la rotation à ce poste, et qui Gonzalo Quesada et ses adjoints décident d'installer en numéro 1...

