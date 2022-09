RUGBY. Top 14. Morgan Parra (Paris) absent plusieurs semaines après sa blessure

Le demi de mêlée de Paris Morgan Parra s'est blessé face à Clermont lors de la première journée de Top 14. Il va manquer plusieurs journées de championnat.

TOP 14. CLASSEMENT. Toulon commence tambour battant, La Rochelle et Toulouse au rendez-vousCoup dur pour Morgan Paris et le Stade Français. Ce samedi, le demi de mêlée parisien s'est blessé au genou en deuxième période. L'ancien joueur de Clermont jouait son premier avec son nouveau club face à son ancienne formation. Une rencontre remportée par les soldats roses, mais qui a laissé des traces. Selon les premières informations, il aurait été touché au genou suite à un contact avec son coéquipier Harry Glover. S'il avait continué à jouer, il avait finalement quitté le terrain.

L'Equipe avance que le ligament latéral interne du genou droit serait touché. RMC avance une absence d'une durée d'un mois voire six semaines. A 33 ans, l'ancien tricolore aux 71 sélections s'était lancé un nouveau défi en rejoignant la capitale. Il ne devrait pas être de retour avant la cinquième voire la sixième journée. Paris jouera trois matchs à l'extérieur pendant cette période, notamment à Lyon et à Bordeaux.