TOP 14. CLASSEMENT. Toulon commence tambour battant, La Rochelle et Toulouse au rendez-vous

Lors de cette première journée, Toulon a assuré l'essentiel face au promu bayonnais, tandis que La Rochelle et Toulouse ont remporté des matchs de prestige.

Ce week-end, le Top 14 faisait sa rentrée des classes, en nous offrant déjà quelques chocs au sommet. L'on pense forcément au duel de champions entre le Stade Rochelais et Montpellier, ou encore à la rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain. Deux affrontements rugueux, remportés d'un côté par les Maritimes, et de l'autre par les hommes d'Ugo Mola. Si le MHR pourra se consoler avec un bonus défensif loin d'être ridicule, l'UBB, elle, aura du mal à se satisfaire de ce petit point, d'autant qu'à la pause, Bordeaux menait 22-9. Tout comme les Toulousains, les Lyonnais se sont également imposés à l'extérieur ce week-end : plus précisément sur la pelouse de Brive, 27-31. Une entrée en matière réussie pour les protégés de Garbajosa, qui devront confirmer face au Stade Rochelais, samedi prochain.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Malgré la fusée Tambwe, Ntamack et Toulouse s’imposent d’entrée face à l’UBBEn tête du classement, nous pouvons retrouver le RCT, qui a su se défaire d'un Bayonne très accrocheur. Une victoire 40-25 qui, même si elle n'est pas bonifiée, permet à Serin et ses coéquipiers d'être les premiers leaders de cette édition 2022-2023. Ces derniers sont suivis de près par les deux clubs parisiens (Racing 92 et Stade Français), qui ont chacun assuré l'essentiel à domicile. Enfin, notons la belle prestation de l'USAP, qui a failli frapper fort d'entrée sur la pelouse du Hameau. Malheureusement pour eux, Jordan Joseph et Zack Henry en ont décidé autrement.

Top 14. Jordan Joseph, le Monsieur + de la Section Paloise