RUGBY. TOP 14. Le transfert de ce Springbok en Europe pourrait confirmer une révolution !

Attendu en Europe prochainement, l’ouvreur champion du monde Manne Libbok pourrait être au cœur d’un transfert atypique.

Il aimerait goûter aux plaisirs du rugby européen. Cependant, son club ne serait pas du même avis, mais serait prêt à faire une exception le temps d’une saison. En effet, Manie Libbok pourrait voir ses rêves de Top 14 ou Premiership se concrétiser à travers une pige en Europe pour la saison 2025-2026.

Libbok en Europe ?

Champion du monde en 2023, Manie Libbok aurait des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur des Stormers aurait proposé ses services à des équipes en Angleterre et en France, mais aussi au Japon. Dernièrement, il aurait discuté avec les Leicester Tigers. Les clubs français intéressés par l’ouvreur ne sont pas encore connus.

Ces derniers jours, Rugby Pass a confié que l’écurie du Stormers aurait concédé à libérer son joueur pour une saison seulement. En échange, Manie Libbok devrait concéder à signer un bail sur le très long terme avec la franchise d’United Rugby Championship. Cet été, le joueur soufflera sa 28ᵉ bougie et pourrait ainsi conclure sa carrière au Cap, s’il prolonge encore pour plusieurs années.

Cette proposition paraît atypique, d’autant plus depuis qu’il n’est plus obligatoire de jouer en Afrique du Sud pour évoluer avec les Springboks. Reste à voir si le champion du monde renoncera à ses convocations en sélections sur le Rugby Championship et les tournées de novembre. À moins, qu’il signe un contrat court, de décembre à juin, dans le cas où il signerait en Europe.

Vers des piges en Top 14 ?

Ces dernières années, les piges des sudistes étaient généralement réalisées au Japon. Pour cause, la Japan Rugby League One est un championnat relativement court, qui ne se superpose pas aux échéances internationales. Il prend place de fin décembre à début juin. En Europe, les longs calendriers rendent compliqué toute volonté de départ, au risque de refuser la sélection le temps de quelques saisons.

Cependant, si Manie Libbok pose ses valises en France ou en Angleterre le temps d’une seule saison, les clubs européens confirmeraient une nouvelle stratégie observée ces dernières années. En effet, Manie Libbok ne serait pas le premier à négocier quelques mois en Europe en échange d’une prolongation de plusieurs années au pays.

L’exemple récent le plus connu date de cette saison. En effet, le trois-quart des All Blacks Jordie Barrett a signé pour une pige d’une saison au Leinster en United Rugby Championship, prenant fin en juin prochain. Pourtant, ce dernier n’a pas dû faire une croix sur la sélection néo-zélandaise pour autant. Cette escale européenne de quelques mois a été obtenue en échange d’une prolongation du benjamin des Barrett.

Ce système, s’il vient à se répéter, pourrait éviter certaines erreurs sportives observées récemment. La plus marquante d’entre elles est sûrement l’échec du passage de Siya Kolisi au Racing 92. Capitaine des Springboks sur les deux derniers sacres mondiaux, le flanker n’avait pas réussi à s’intégrer à l’effectif francilien. En proie à des problèmes familiaux et en difficulté sportivement, les Sharks de Durban avaient dû débourser plus de 900 000 € pour rapatrier le joueur, une somme colossale pour le rugby sud-africain.

Ce nouveau type de contrat pourrait aussi contenter les clubs européens, qui auraient à débourser des sommes moins importantes pour attirer les stars de l’autre hémisphère. Néanmoins, le Top 14, la Premiership ou l’URC pourront-ils rivaliser avec le Japon, qui marche sur ce principe depuis plusieurs années déjà ? Cela restera-t-il de l’ordre de l’épiphénomène ? Seul le temps donnera les réponses à ces questions. Néanmoins, l’idée de voir les meilleurs All Blacks débarquer dans l’Hexagone le temps d’une saison, à l’image de Dan Carter à l’USAP en 2008-2009, a de quoi faire saliver.

