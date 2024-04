TRANSFERT. Déjà injouable, le Leinster ne se refuse rien en s’offrant la star All Black Jordie Barrett

Le polyvalent néo-zélandais Jordie Barrett, 57 capes au compteur à 27 ans, s’est engagé au Leinster pour la saison prochaine.

C’est via une annonce sur ses réseaux sociaux que le Leinster avait mis l’eau à la bouche à ses supporters. En leur demandant d’attendre la fin de journée pour connaître le nom d’une nouvelle recrue qui valait le détour et et qui joue actuellement à plus de 18 000 km de Dublin.

En effet, voir Jordie Barrett signer pour son club mérite bien quelques heures d’attente. Ce lundi, les Boys in Blue ont donc révélé que le All Black aux 57 sélections rejoindrait l’Irlande la saison prochaine.

La légende des Hurricanes (oui, oui, déjà) a bel et bien prolongé avec la fédération néo-zélandaise jusqu’en 2028 mais fera donc escale en Irlande durant 6 mois environ. Il débarquera en Europe avec les All Blacks pour la tournée de novembre et y restera jusqu’à la fin de la saison.

Un renfort de poids pour le Leinster, qui verra là l’un des meilleurs 3/4 de la planète rejoindre ses rangs. Comme si les quadruples champions d’Europe, qui viennent de terrasser La Rochelle (40 à 13), en avaient besoin…

Capable de jouer à tous les postes du 10 au 15, Jordie Barrett jouit notamment d’un physique généreux (1m96 pour 103kg), d’une technique individuelle largement au-dessus de la moyenne et d’un jeu au pied de mammouth. Arrière de formation, c’est au poste de premier centre qu’il s’est installé depuis l’an dernier et qu’il devrait évoluer au Leinster.