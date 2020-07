Des 60 mètres, Jordie Barrett lance un missile pour les Hurricanes [VIDÉO]

Avec les Hurricanes, Jordie Barrett décroche une frappe des 60 mètres qui donne un avantage de 17 points aux Hurricanes.

Dans la famille Barrett, on ne manque pas de talents et le petit dernier Jordie n'a pas hésité à rappeler qu'il n'y a pas que Beauden dans la vie. Ce dimanche, lors de la victoire de son équipe, les Hurricanes, contre les Chiefs (25 à 18) en Super Rugby Aotearoa, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités, et ce, à près de 60 mètres.

Si la frappe est poussive et la technique à revoir, le résultat est là pour le bonheur de son équipe avant la mi-temps (20 à 3). Les Hurricanes se sont donc enfin imposés dans cette nouvelle compétition locale. Pourtant réduit à 14 en seconde période, ils ont arraché une victoire après une belle remontée des Chiefs. L'ailier Kobus Van Wyk a été le bourreau des Chiefs avec son doublé avec un TJ Perenara encore en grande forme. De leurs côtés, les Chiefs peinent à s'imposer dans ce championnat et le nouvel entraîneur Warren Gatland va devoir s'adapter au plus vite dans cette compétition. La prochaine journée verra les deux équipes invaincues s'affronter : les Crusaders contre les Blues.