RUGBY. Pour 400 000 €/an, ce Springbok pourrait venir en Top 14, mais…

Le Springbok Salmann Moerat pourrait débarquer dans en Top 14 dès cet été. L’Aviron Bayonnais serait intéressé, mais rien n’est fait.

Il pourrait devenir un joueur de poids en Top 14. Cet été, le Springbok Salmann Moerat (26 ans, 10 sélections) est libre de tout contrat. Ainsi, le deuxième ligne des Stormers souhaiterait tenter une aventure en Europe. Selon Rugby Pass, plusieurs clubs du Vieux continent auraient répondu présent, dont l’Aviron Bayonnais.

Un nouveau Springbok en Top 14 ?

Pour renforcer son pack, le club basque aurait jeté son dévolu sur le numéro 4 de 2 mètres et 122 kg. Issu d’une famille de rugbymen réputée en Afrique du Sud, Salmann Moerat est l’un des grands espoirs des Springboks dans leur cage. L’été dernier, il a même été désigné capitaine à l’occasion du test-match contre le Portugal.

Cependant, l’Aviron Bayonnais ne serait pas le club intéressé par le joueur. En effet, les Sale Sharks auraient aussi contacté le joueur. L’écurie anglaise aurait également mis les moyens pour essayer de le convaincre. Ils auraient proposé 330 000 £, soit environ 400 000 euros, par an pour attirer le joueur. Dans la foulée, Bayonne aurait proposé de s’aligner sur ce salaire conséquent.

Ainsi, le deuxième ligne a le choix entre le Top 14 et la Premiership, mais pas seulement. En effet, les Stormers aimeraient conserver leur talent. Pour l’instant, la franchise sud-africaine a les faveurs du joueur, mais ce dernier n’a pas encore signé de prolongation. Les dernières nouvelles annoncent qu’il resterait au pays, mais l’Aviron bayonnais serait-il prêt à revenir à la charge ?

L’Aviron Bayonnais se renforce

Si le club basque de Top 14 souhaite attirer Salmann Moerat, son recrutement est loin d’être vital. En effet, les deuxièmes lignes d’avenir ne manquent pas à Bayonne. D’autant plus, le prometteur Esteban Capilla (22 ans) et l’Argentin Lucas Paulos (27 ans) ont récemment prolongé dans les Pyrénées-Atlantique. Sur d’autres lignes du pack, les besoins semblent être plus urgents.

En troisième ligne par exemple, ce sont pas moins de 7 espoirs de L’Aviron bayonnais qui sont en fin de contrat. De plus, Uzair Cassiem (34 ans) et Rémi Bourdeau (32 ans) devraient vraisemblablement quitter le club cet été. La saison prochaine, la moyenne d’âge en troisième ligne chez les professionnels pourrait dépasser les 30 ans, demandant un renouvellement.

Pour la saison 2025/2026, des profils intéressants devraient débarquer à l’Aviron Bayonnais. En première ligne, le pilier gauche de la Section Paloise Ignacio Calles (29 ans) devrait arriver. Il serait suppléé par son compatriote venu du Stade Montois Martin Villar (22 ans). Au poste de demi de mêlée, la signature du Springbok Herschel Jantjies (29 ans, 25 sélections) fait sensation. Champion du monde en 2019, l’actuel joueur des Stormers est réputé pour sa vista et ses appuis explosifs.

