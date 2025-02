TOP 14. Un duel au couteau et une fin de match irrespirable : Bayonne fait plier l’UBB et continue de rêver

Bayonne a tremblé, Bordeaux a espéré, mais au final, l’UBB repart avec des regrets. Un duel où chaque détail comptait et où la moindre erreur a coûté cher. Retour sur un combat intense.

L'UBB frappe d'entrée... puis subi

Bayonne et Bordeaux donnaient le coup d'envoi de la 16e journée de Top 14 ce samedi. Une rencontre coincée entre deux rencontres du 6 Nations qui laissaient présager d'un beau spectacle sous le soleil basque. Malgré l'absence de nombreux internationaux du côté de l'UBB, il avait du beau monde sur la pelouse de Jean-Dauger. Une enceinte toujours invaincue depuis le début de la saison. La tâche n'était pas donc pas facile pour les hommes de Yannick Bru.

Pris par l'envie des locaux, ils concédaient néanmoins les premiers points de cette partie grâce au pied de Lopez (3-0, 4e). Mais réagissaient immédiatement par l'intermédiaire de Depoortère. Le centre du XV de France a bénéficié de l'excellent travail de Jon Echegaray. A la réception d'une chandelle de Lopez, l'arrière de 19 ans prenait le meilleur sur plusieurs défenseurs avant de lever la tête et de jouer au pied pour son coéquipier (3-5). Réalisme et efficacité dans les rangs bordelais puisque Carbery convertissait derrière une pénalité glanée dans le camp adverse (3-8).

Des Basques dans le coup

Le carton jaune d'Erbinartegaray pour une faute dans les airs sur Samu (12e) n'arrangeait pas les affaires de Bayonne. Mais Lopez réduisait l'écart (6-8), récompensant la belle réaction des siens malgré l'infériorité numérique. Un passage qui ne plaisait pas du tout à Bru, spectateur des fautes de ses ouailles dans plusieurs secteurs. Un manque de maitrise qui donnait la possession aux Bayonnais. Mais ces derniers rataient le coche à la 22e. Néanmoins, l'Aviron traversait cette période à 14 sans trop subir. Mieux encore, une course folle de Bruni permettait à l'Aviron de marquer son premier essai par Rouet (13-8). Mais quelle chevauchée du 3e ligne !

Jusqu'ici le leader manquait de maitrise à l'image de cette touche ratée à la demi-heure à cinq mètres de l'en-but suivie d'une pénalité concédée en mêlée. L'UBB qui avait choisi la touche plutôt que les points au pied (contre l'avis du staff) a été puni devant. Un passage qui faisait clairement les affaires de Bayonne. D'autant que Bordeaux avait initialement opté pour les poteaux. Pris en conquête, les Girondins ne voyaient plus beaucoup le cuir même si le jeu dans l'axe semblait être une option. Et les locaux en profitaient pour loger trois nouveaux points par Lopez (16-8, 37e) et tourner en tête aux citrons.

Le réveil de l'UBB

Une bonne entame aurait permis à Bayonne de creuser l'écart mais Lopez manquait le cadre pour la première fois du match. Un avertissement sans frais pour les visiteurs. Lesquels trouvaient une très belle faille dans la défense par Janse van Rensburg, tout juste entré. Mais la passe du centre ne trouvait personne. L'action débouchait tout de même sur une pénalité convertie par Carbery (50e, 16-11). C'est le moment que choisissait Yannick Bru pour faire quelques changements. Le staff sentant qu'il fallait poursuivre sur cette dynamique pour revenir dans la partie. C'était d'autant plus pertinent que Lucu mettait le feu à la défense avant un très bon travail de Retière pour l'essai de Jon Echegaray avec un appui déterminant et une passe décisive (16-16).

On retrouvait l'ancien joueur du Stade Rochelais et de Toulouse sur la réalisation de Matiu quelques instants plus tard (16-23). L'ailier se présentant au soutien de Depoortère, auteur d'une superbe percée, avant de servir le 3e ligne. La victoire n'avait cependant pas encore choisi son camp et il restait encore largement du temps pour permettre à Bayonne d'inverser la tendance. Mais pour cela, il fallait remarquer un essai. Ce que faisait immédiatement Bruni, arrivé lancé dans une défense sur le reculoir (23-23). Une réalisation validée par la pénalité de Segonds (26-23). Le suspense était total à moins de 20 minutes de la sirène.

Une fin de match à suspense

Après Lucu, c'est Lesgourgues qui sonnait la charge avec une chevauchée dans le désordre. Le ballon rebondissait d'un côté puis de l'autre. Mais l'UBB ne trouvait pas la faille pour autant malgré une supériorité numérique au large. Une bonne séquence qui était cependant récompensée par une pénalité de Lucu (26-26, 69e). On sentait que la moindre erreur pouvait se payer cash. Une touche mal négociée par l'UBB après une belle course de Spring débouchait ainsi sur l'essai d'Andy Bordelai (33-26, 72e). Mais une fois de plus, les Girondins refusaient d'abdiquer et recollaient au score grâce à la botte de Lucu (33-29).

Dans une fin de match folle et indécise, Segonds répondait au demi de mêlée de l'équipe de France (33-29), sortant temporairement Bordeaux du bonus défensif. Mais l'UBB continuait d'attaquer et de multiplier les temps de jeu jusqu'à la course puissante de Janse van Rensburg. L'essai était refusé à la vidéo. Et cette fois-ci, les joueurs écoutaient Bru et prenaient les trois pour revenir dans les clous du bonus. Un point qui pourrait s'avérer décisif en fin de saison. Bordeaux tentait une ultime remontée de terrain au-delà de la sirène, mais l'Aviron mettait les barbelés et conservait sa victoire, 36 à 32.