TOP 14. Bordeaux contre-attaque ! Promesse brisée, contrat oublié, l’UBB joue son va-tout contre Tatafu

Tevita Tatafu, attendu en Gironde, a finalement prolongé à Bayonne. Un coup dur pour Bordeaux qui, se sentant floué, ne va pas en rester là pour obtenir gain de cause.

Le dossier Tevita Tatafu pourrait prendre une tournure judiciaire. Selon RMC, l’Union Bordeaux-Bègles ne digère pas la décision du Tricolore, qui avait donné son accord pour rejoindre le club girondin avant de finalement prolonger avec l’Aviron Bayonnais. S’estimant lésé, le président Laurent Marti aurait décidé d’attaquer le joueur en justice pour réclamer réparation.

Un revirement qui passe mal

Tout semblait pourtant acté. Tevita Tatafu devait poser ses valises en Gironde à l’issue de la saison, offrant à l’UBB une solution de poids en première ligne.

Mais coup de théâtre : l’Aviron Bayonnais annonce fin janvier la prolongation de son pilier droit jusqu’en 2030. Un retournement de situation qui laisse Bordeaux pantois et surtout amer.

Top 14. Lucu en patron, un pack amoindri : La compo probable de l’UBB pour le déplacement périlleux à BayonneL'Equipe, qui confirme l'information, rappelle que l'international du XV de France "avait signé dès septembre un pré-contrat de quatre ans avec l'UBB".

Laurent Marti contre-attaque

De son côté, RMC explique que "Bordeaux affirme être en possession de plusieurs documents pour tenter d’actionner différents leviers dans ce dossier." Marti pourrait donc porter l’affaire devant les tribunaux pour obtenir réparation.

Une procédure rare dans le rugby, où les conflits contractuels se règlent généralement en coulisses. On se souvient néanmoins du cas Kockott entre Castres et Toulon. Ou encore du chèque de 700 000 euros versé par le Stade Français à La Rochelle en raison de la volte-face de Yoann Maestri.

TOP 14. L’UBB peut-elle briser la série basque ? Bordeaux sans plusieurs stars, mais pas sans ambition à BayonneCette affaire pourrait bien faire jurisprudence et rebattre les cartes du mercato. Si Bordeaux obtient gain de cause, les joueurs et clubs devront se montrer encore plus prudents dans leurs négociations.

Une rigidification du marché qui ne serait pas sans conséquences sur la flexibilité des mouvements de joueurs. Le bras de fer est lancé. Reste à savoir si la justice donnera raison à l’UBB ou si Tatafu pourra poursuivre sa carrière à Bayonne sans encombre.