TRANSFERT. 500.000€, contrat jusqu'en 2030 : la fin du feuilleton Tatafu entre Bayonne et l'UBB

Le feuilleton autour de Tevita Tatafu a pris fin, et c’est Bayonne qui sort grand gagnant. Alors qu’il était pressenti pour rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles, le pilier droit international (22 ans, 2 sélections) a finalement prolongé son contrat avec l’Aviron jusqu’en 2030. Une décision forte qui met un terme à un imbroglio administratif et offre aux supporters basques une belle satisfaction.

La bataille pour Tatafu aura tenu en haleine le monde du rugby ces derniers mois. L’UBB, désireuse de renforcer sa première ligne, avait même fait signer un pré-contrat de quatre ans au joueur, en activant une clause de libération évaluée à 500 000 euros. Mais l’Aviron a su retenir son joyau en usant de persuasion et de son attachement historique avec le joueur.

Arrivé en 2019 à Bayonne, Tatafu s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes piliers du championnat, alliant puissance en mêlée et mobilité impressionnante. Désormais sélectionnable en Bleu après cinq ans de résidence, il est perçu comme le futur successeur de Uini Atonio à droite de la mêlée française.

Philippe Tayeb, président de l’Aviron Bayonnais, a salué cette prolongation dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux : « C’est une belle signature qui montre la direction que nous voulons prendre. Tevita est un joueur clé, et cette décision prouve son engagement envers le club. »

Fin janvier 2025 et déjà le move de l’année ⚪️🔵



Tayeb qui regarde les présidents du Top4 dans les yeux et sécurise jusqu’en 2030 le plus gros prospect du monde au poste de 3, alors qu’il avait un pied et demi à l’UBB.



Du respect sur son nom 🫡 pic.twitter.com/gnGPUy2AtX