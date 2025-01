TRANSFERT. Un espoir sacrifié ? La Rochelle sur le point de perdre bêtement sa pépite Hugo Reus

Décidément, les galères s'enchainent du côté du Stade Rochelais. Après la défaite 45-26 à Mayol, le Midi Olympique nous informe de la volonté d'Hugo Reus de quitter le club maritime.

L’Union Bordeaux-Bègles semble prête à jouer la carte du come-back avec Hugo Reus, ancien espoir formé au club. À seulement 20 ans, le demi d’ouverture rochelais pourrait retrouver la Gironde pour relancer sa carrière, lui qui est en manque de temps de jeu du côté de La Rochelle.

Un talent freiné par la concurrence

Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Maritimes, Hugo Reus a connu une saison compliquée. Avec seulement huit apparitions (dont deux titularisations), il est barré dans la hiérarchie des ouvreurs par Antoine Hastoy et Ihaia West. Selon le Midi Olympique, cette situation pousse le champion du monde U20 à envisager un départ dès cet été.

L’UBB, où il avait fait ses gammes avant de partir en 2022, serait en pole position pour l’accueillir. Le club bordelais voit en lui une doublure idéale pour Matthieu Jalibert. Son retour pourrait permettre à Reus de poursuivre son apprentissage tout en bénéficiant de davantage d’opportunités de jeu.

Joey Carbery sur le départ ?

L’arrivée de Reus pourrait redistribuer les cartes dans l’effectif bordelais. L’ouvreur irlandais Joey Carbery, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être libéré pour faire de la place au jeune Périgourdin. À moins que les dirigeants girondins ne voient Reus comme le remplaçant de Matéo Garcia, en partance pour le RCT cet été.

La Rochelle prépare l’avenir

Du côté de La Rochelle, ce départ serait un aveu de faiblesse. Même si les Maritimes comptent déjà sur des profils solides avec Hastoy et West et le jeune Diego Jurd, Reus représentait l’avenir du club à ce poste.

La gestion de Ronan O’Gara sur le poste d’ouvreur pose question, le manager ayant écarté Hastoy du groupe pendant le mois de décembre alors qu’il n’était pas blessé. Cette saison, Hastoy et Reus semblent en perte de confiance et peinent à afficher leur niveau habituel, le management de l’Irlandais n’y est pas étranger.

Un retour précieux pour Bordeaux

Si ce transfert se concrétisait, Bordeaux-Bègles s’offrirait une belle signature pour l’avenir, avec un joueur talentueux et déjà expérimenté à haut niveau malgré son jeune âge. Reste à savoir si ce retour aux sources permettra à Hugo Reus de s’épanouir pleinement et de devenir performant et régulier en Top 14.

Affaire à suivre dans les prochaines semaines, alors que les discussions semblent avancer à grands pas.