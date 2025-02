Top 14. Lucu en patron, un pack amoindri : La compo probable de l’UBB pour le déplacement périlleux à Bayonne

Désormais pourvoyeur important du XV de France, l'UBB doit en effet gérer la période des doublons ainsi que celle de blessures intempestives. Mais se présentera avec une équipe compétitive à Bayonne.

Défaite par Lyon à Chaban lors de la dernière journée de Top 14, l’UBB est toujours leader de ce championnat mais ne compte plus qu’un point d’avance sur le Stade Toulousain.

Désormais pourvoyeur important du XV de France, le club bordelais doit en effet gérer la période des doublons ainsi que celle de blessures intempestives. Ainsi, le cubique pilier sud-africain Carlu Sadie est out jusqu’à la fin de la saison, tandis que Romain Buros est toujours absent à cause d’une cheville douloureuse et Tevita Tatafu entré à l’infirmerie.

TOP 14. L’UBB peut-elle briser la série basque ? Bordeaux sans plusieurs stars, mais pas sans ambition à Bayonne

Alors, qui alignera Yannick Bru sur la pelouse de Bayonne, solide 4ème du Top 14 ? Ici et là, on devrait revoir en grande majorité l’équipe qui s’était inclinée face au LOU. Avec quelques retours néanmoins.

Lucu et Depoortère et Lamothe titulaires ?

Si Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud et Yoram Moefana défieront l’Italie et sont donc préservés, Maxime Lucu, lui, devrait être le numéro 9 et capitaine, associé à l’Irlandais Carbery.

Devant, Jonny Gray, parfois préservé par le staff girondin, vient d’enchaîner 2 titularisations avec l’Ecosse, sera-t-il aligné d’entrée ? Il devrait à minima être sur le banc, tout comme l’Australien Swinton pour apporter un peu de densité et de rudesse.

ÉDITO. Non, le XV de France ne perd pas à cause de Matthieu Jalibert, souffre-douleur du rugby français

Enfin, Marko Gazzotti devrait revenir en numéro 8 pour remplacer Tatafu, tandis qu’Arthur Retière poursuivra sur son aile et Van Rensburg devrait être associé a Depoortere au centre pour répondre au défi physique souvent imposé par Bayonne au milieu du terrain.

Interrogation également au poste d’arrière, ou Bru n’aura le choix qu’être un Ducuing en bout de course et un Garcia plus vraiment dans les plans depuis l’annonce de sa signature à Toulon. Suffisant pour aller l’empoter à Jean-Dauger, comme l’UBB l’avait fait la saison passée ?