RUGBY. Top 14. Le talent de Léo Barré va-t-il éclipser Hastoy et le Stade Rochelais ?

L'arrière du Stade Français Léo Barré pourrait faire des misères à la Rochelle en Top 14. Sans Dulin, Les Maritimes alignent Hastoy en numéro 15.

Match compliqué pour le Stade Rochelais ce samedi sur la pelouse du Stade Français en Top 14. Les Maritimes ont connu deux premières journées de Champions Cup compliquées avec deux revers. En championnat, c'est aussi mitigé avec seulement quatre succès au compteur. RUGBY. Top 14. Paris, Terre hostile pour la Rochelle : Un Match Clé pour le Moral et le Classement ?Pas question donc d'envoyer les Espoirs du club à Jean-Bouin. O'Gara a aligné une grosse équipe. S'il manque quelques cadres, les Tricolores Wardi, Danty ou encore Hastoy sont bien présents. Une fois n'est pas coutume, ce dernier est aligné à l'arrière. C'est seulement la 8e fois que l'ouvreur occupe ce poste selon All Rugby. Il avait déjà été titulaire avec le numéro 15 dans le dos face à Paris avec la Section Paloise en 2019 avec une défaite à la clé.

Sous le maillot rochelais, ce sera une première pour lui. Sera-t-il aussi en vue que l'habituel arrière du Stade Rochelais Brice Dulin ? Le Tricolore est le joueur qui a le plus parcouru de mètres ballon en main après un coup de pied. Selon Opta, il a totalisé 1448 mètres en 2023 ! Et ce n'est pas tout puisqu'il fait partie des joueurs qui ont le plus réalisé de 50/22 cette année (7) avec l'Ecossais Finn Russell et le Toulousain Thomas Ramos.

Déjà privé d'un élément très important en l'absence de Grégory Alldritt, les Rochelais vont-ils être en difficulté sans Dulin face aux Parisiens ? En face, le Stade Français pourra compter sur un joueur particulièrement en forme ce moment, Léo Barré.

RUGBY. Léo Barré, le ''titi'' parisien qui monte dans la capitale

En vue contre Toulouse avec deux essais, l'arrière du club de la capitale a brillé lors de la coupe des champions avec un superbe essai face aux Anglais de Leicester. Selon son entraîneur Karim Ghezal via Le Parisien, "il est dans une phase ascendante". Un commentaire qui n'est pas anodin venant de la part dans ancien membre du staff du XV de France.

S'il n'y est plus, on imagine que les nouveaux adjoints de Fabien Galthié ont aussi un oeil sur lui. "Il est potentiellement sélectionnable", ajoute le technicien. Et ça tombe bien puisque Léo Barré ne cache pas qu'il lorgne aussi l'équipe de France. A 21 ans seulement, il n'est pas exclu qu'il fasse partie de la nouvelle vague de jeunes joueurs qui pourraient intégrer les Bleus en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie.

Il pourrait amener de la concurrence au poste d'arrière aux côtés de Thomas Ramos et Melvyn Jaminet. Il faut dire qu'il est aussi capable d'évoluer à l'ouverture comme ces derniers, mais aussi au centre avec son mètre 89 pour 89 kilos. Un joueur athlétique avec un bon pied et une vision du jeu qui pourraient lui permettre de s'inviter chez les Bleus.

Peut-être pas dès le prochain Tournoi des 6 Nations mais éventuellement pour la tournée en Argentine cet été. Il fait en tout cas partie des joueurs suivis par le staff du XV de France. En juin dernier, l'ancien Bleuet avait été retenu pour un stage avant la Coupe du monde après une grosse saison sous les couleurs parisiennes.

Il est posé, intelligent, structuré. Le plus important, c’est l’équilibre, être bien dans la tête, et il a toutes ces qualités-là.

En le fixant plus à l'arrière, le Stade Français lui a permis de prendre ses marques, d'accumuler de la confiance et laisser parler son talent. "Je prends du plaisir à l’arrière, c’est un poste de meneur de jeu comme le 10 dans le plan des coachs", confie le principal intéressé. Conscient d'avoir entre du travail à faire dans la gestion des temps forts et des temps faibles, il s'est pourtant installé comme un joueur cadre du club de la capitale avant de pourquoi pas briller sous les couleurs tricolores ?