RUGBY. Top 14. Paris, Terre hostile pour la Rochelle : Un Match Clé pour le Moral et le Classement ?

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplace sur la pelouse du Stade Français. Un match qui s'annonce compliqué pour les Maritimes. Mais ils ont besoin de points.

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplace sur la pelouse du Stade Français dans le cadre de la 10e journée de Top 14. Un match qui n'aura rien d'une balade de santé pour les Maritimes. Et qui laisse penser que les champions d'Europe pourraient concéder un troisième revers de rang.

Les hommes de Ronan O'Gara restent en effet sur deux défaites en Champions Cup. Ils ont tout d'abord été battus par le Leinster pour la première fois en quatre rencontres. Avant de s'incliner de peu sur la pelouse des Stormers. Après deux journées, les Rochelais ne sont pas sur les bons rails pour la qualification.

Malgré le retour des internationaux et la confiance de l'entraîneur irlandais, la machine rochelaise semble avoir du mal à tourner à plein régime. Pour l'heure, les doubles vainqueurs de la coupe des champions n'ont remporté que quatre victoires toutes compétitions confondues. Et ce déplacement dans la capitale pourrait ne pas arranger leur bilan.

En effet, les victoires rochelaises face aux Parisiens se comptent sur les doigts d'une main. À vrai dire, un seul doigt suffit. En effet, on ne constate qu'un seul succès des Maritimes face au Stade Français depuis 2010 ! À l'époque, à savoir le 25 novembre 2018, les coéquipiers de Kevin Gourdon avaient décroché un succès historique.

Une performance qu'ils n'ont plus été capables de rééditer. Et ce, même s'ils sont passés très proche en 2020, défaite 21 à 20, ou encore en 2021 (25-20). Se dirige-t-on vers une troisième défaite de rang pour le Stade Rochelais ?

Il ne faut pas remonter très loin dans le temps pour voir une telle série. En effet, la Rochelle avait enchaîné trois revers en début de saison en allant perdre à Clermont lors de la troisième journée puis en s'inclinant à la maison contre Castres puis à Oyonnax.

Dans les rangs maritimes, on continue de croire à la qualification pour les 8es de finale de la Champions Cup comme au fait que les efforts vont finir par payer. Et c'est logique puisque la saison est encore longue. Mais le retard accumulé en raison des défaites pourrait se payer au printemps.

J’y crois totalement. Comme je crois dans notre système, dans nos joueurs et notre staff, notre jeu. [...] Nous avons du temps pour inverser la dynamique et revenir plus forts. (Will Skelton via Sud Ouest)

Voilà pourquoi il est important d'engranger des points rapidement et particulièrement à l'extérieur. Un succès à Paris ce samedi serait une excellente opération tant sur le plan comptable que pour le moral des troupes. Et si le Stade Français a démarré très fort cet exercice 2023/2024, il reste comme le Stade Rochelais sur deux revers.

Le dernier ayant été concédé à domicile face à Leicester. Les Anglais ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir fait tomber les soldats roses sur le pré de Jean Bouin cette saison. Lors de la 7e journée, les Racing 92 avaient remporté la première manche du derby après un match serré, 13 à 9. Preuve qu'il est possible de battre le Stade Français sur sa pelouse. Mais les Rochelais en sont-ils capables à l'heure actuelle ?