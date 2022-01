RUGBY. Top 14. De nouveaux cas de COVID à Toulon, le match face à La Rochelle menacé

À quatre jours du match face au Stade Rochelais, le RCT dénombre cette semaine de nouveaux cas positifs. Un coup dur pour Toulon, déjà touché par le virus.

Le cauchemar semble continuer pour le RCT. Après le report de deux rencontres (face à Montpellier et Bordeaux), Toulon voit de nouveau la menace d'un match reporté se profiler. En effet, le club a annoncé hier, via un communiqué, que de nouveaux cas positifs avaient été détéctés au sein du groupe varois. Un constat qui remet en cause la tenue du match face à La Rochelle.

📰 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ - De nouveaux cas positifs à la COVID-19 détectés dans le groupe toulonnais ce Lundi.



👇 Plus d'infos : https://t.co/er7T3gnZ2P — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) January 4, 2022

TOP 14. Attentes, objectifs, visions, que va apporter Frédéric Michalak à Toulon ?Dans le communiqué de presse du RCT, on apprend que les joueurs aptes ont néanmoins pu s'entraîner, malgré tous les cas positifs : "Suite aux recommandations de la commission médicale de la LNR, de nouveaux tests RT-PCR ont été réalisés ce lundi sur l'ensemble de l'effectif toulonnais. Les résultats révèlent des cas positifs supplémentaires. La commission médicale demande une poursuite de la surveillance par les tests, tout en maintenant les entraînements pour les joueurs aptes". Une bonne nouvelle pour Toulon, d'autant plus que la rencontre face à La Rochelle n'est pas encore officiellement reportée : "Malgré les contraintes liées aux absences et la difficulté d'organiser des entraînements dans des conditions optimales, le RCT garde les joueurs en activité afin de préparer au mieux la prochaine échéance. La LNR dispose de tous les éléments nécessaires afin de statuer sur la tenue du match Toulon - La Rochelle". Pour rappel, le RCT pointe pour l'heure à la 11ème place du championnat, avec 22 points.

RUGBY. TOP 14. Ces 5 clubs qui ont déçu après 13 journées