TOP 14. Attentes, objectifs, visions, que va apporter Frédéric Michalak à Toulon ?

Toulon a confirmé sur son site officiel l'arrivée de Frédéric Michalak dans le staff du club varois. L'ancien joueur du RCT sera en charge du développement individuel des joueurs.

Frédéric Michalak est arrivé à Toulon ! C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines et le club varois a confirmé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel : ''Le Rugby Club Toulonnais est très heureux d'accueillir dans son staff l'une des légendes du club et du rugby français.'' L'ancien demi d'ouverture du XV de France sera en charge ''de développer la performance individuelle des joueurs''. Le RCT précise : ''Frédéric Michalak est arrivé au Campus RCT ce mercredi 15 décembre et a d'ores et déjà pris ses marques au sein du staff de Franck Azéma, où il aura pour mission de développer la performance individuelle des joueurs.''

Michalak, qui a évolué sous les couleurs toulonnaises de 2012 à 2016 en tant que joueur, intègre donc le staff rouge et noir. Avec l'espoir de faire retrouver les sommets aux pensionnaires du stade Mayol, qui connaissent un début de saison compliqué. Après des contacts avec Patrice Collazo puis son successeur Franck Azéma, Michalak s'est décidé à se lancer dans l'aventure toulonnaise. Pour le club il en dit plus sur son nouveau rôle : ''Je serai là sur du deux-trois jours par semaine, essentiellement pour être à leur service, je pense que c'est le mot qu'il faut dire. Je suis là à la fois pour aider les joueurs à performer. Quand on parle de performance, on ne parle pas que de physique, on parle aussi de technique individuelle et de mental. Aider aussi les entraîneurs, pourquoi pas, se challenger, puisque mes différentes expériences m'ont permis d'apporter un regard différent. Je suis là pour aider le club à performer''.

Pour rappel, Michalak avait également donné un coup de main en début d'année au club australien de rugby à XIII des Sydney Roosters, avant de rejoindre le staff de Monaco dans le cadre du Supersevens.

