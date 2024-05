RUGBY. Top 14. Clermont. ''Pas le droit de perdre ce match'', la confirmation ou la désillusion face à Castres

Clermont accueille Castres pour un duel crucial. Les hommes d'Urios, confiants après leur victoire à l'USAP, doivent enchaîner pour espérer se hisser dans le Top 8.

La victoire à Perpignan, la semaine dernière, a permis à l'ASM de reprendre confiance et de se repositionner au classement. Les hommes de Christophe Urios occupent actuellement la 10e place mais lorgnent le Top 8. Pour cela, ils devront confirmer ce succès ce week-end en recevant le Castres Olympique au Stade Marcel-Michelin. Un véritable test de croissance, pour reprendre la formule employée par le site officiel du club, pour les Jaunards qui doivent prouver leur capacité à enchaîner les performances devant leur public.

Rob Simmons, pièce maîtresse de l'alignement clermontois, incarne parfaitement cette quête de constance. Titulaire indiscutable à domicile, l'Australien est une véritable tour de contrôle et un leader respecté. "La rencontre de ce week-end sera très importante vis-à-vis de l’objectif fixé", affirme-t-il avant d'ajouter. "Depuis le match de Bordeaux, nous voyons que le collectif progresse, que les choses avancent et c’est une bonne chose de voir aussi des résultats." La sérénité de Simmons est partagée par Baptiste Jauneau, qui appelle cependant à la vigilance : "Notre position au classement ne nous donne pas le droit de perdre ce match face à un concurrent direct au Top 8".

Pour Christophe Urios, cette 24ème journée de Top 14 est décisive : "On doit confirmer la victoire à Perpignan, sinon cela ne sert à rien". Depuis mars, le collectif clermontois semble avoir trouvé un second souffle. Les entraînements intenses et la cohésion retrouvée commencent à porter leurs fruits, mais la réception de Castres sera un véritable baromètre de leur progression. "Les Castrais jouent le Top 6, et nous le Top 8. Ce sera un match très engagé et difficile", prévient Urios.

Le Castres Olympique, adversaire redoutable, arrive à Clermont avec l’ambition de s’imposer dans la course au Top 6. Les Castrais, eux aussi, alternent le bon et le moins bon cette saison. Mais ils restent une équipe solide et imprévisible, capable de coups d’éclat grâce à leur jeu en mouvement et leur capacité à exploiter les espaces. "Ils sont devenus très dangereux sur les ballons de récupération et au large", souligne Urios, insistant sur l’importance de ne pas les laisser prendre le contrôle du rythme du match.

Les derniers affrontements entre les deux équipes témoignent de la compétitivité de cette rencontre. En janvier dernier, Clermont s'était imposé à Pierre Fabre (20-23), tandis que le dernier match au Michelin avait vu les Jaunards l'emporter (41-26). Pour cette nouvelle confrontation, Clermont devra se méfier des Castrais et rester concentré tout au long de la rencontre.

L’importance de ce match ne fait aucun doute pour les joueurs clermontois. "Face au CO, il faudra imposer notre tempo et ne pas se laisser guider par leur rythme", martèle Jauneau. L’enjeu est de taille : valider le succès à Perpignan, solidifier la dynamique positive et s’affirmer pourquoi pas comme un prétendant aux phases finales selon les résultats des autres formations de l'élite.

Le Stade Marcel-Michelin, qui se remplit progressivement, sera un soutien précieux pour les Jaunards dans cette quête de confirmation. Les supporters clermontois espèrent voir leur équipe briller à domicile et franchir ce test crucial avec succès. Le rendez-vous est fixé : ce samedi à 17h, pour une bataille qui promet d’être intense et décisive pour la suite de la saison des deux équipes.

