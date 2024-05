RUGBY. TOP 14. Castres. Fin de Saison Amère pour Mathieu Babillot après une sévère blessure

Le troisième ligne et capitaine de Castres, Mathieu Babillot, voit sa saison se terminer brusquement après une blessure sérieuse.

Décidément, cette fin de saison n'épargne personne. Les organismes sont mis à rude épreuve et certains joueurs en font les frais. L'UBB sera ainsi privée de Buros et Depoortere pour plusieurs semaines tandis que le Stade Rochelais ne pourra plus compter sur Botia pour les derniers matchs de cet exercice 2023/2024.

RUGBY. TOP 14. Le guerrier Levani Botia au Repos Forcé pour la Fin de Saison du Stade RochelaisDe son côté, le Castres Olympique devra naviguer sans son capitaine, Mathieu Babillot, pour les échéances cruciales de cette fin de saison du Top 14. Le troisième ligne a été victime d'une luxation du coude samedi dernier lors de la confrontation contre Montpellier, un coup dur pour le joueur et son équipe.

Dans les dernières minutes de cette rencontre tendue, la douleur était palpable : Babillot, touché au bras droit, a quitté le terrain dans l'incapacité de bouger son membre, après avoir exprimé une douleur vive. Les examens passés en début de semaine ont confirmé la gravité de la blessure : une luxation du coude qui l'éloignera des terrains pour une durée de huit semaines.

Ce diagnostic met un terme prématuré à sa saison, Babillot ne pouvant espérer un retour avant la finale du Top 14, même en cas de qualification de Castres. Cette saison, il aura foulé les pelouses pour 23 matchs, tenant son rôle de leader dans 18 de ces confrontations.

Les prochaines étapes pour le CO incluent des déplacements périlleux à Clermont et Bayonne, ainsi que la réception du Stade Français. La présence de leur capitaine aurait été un atout majeur pour ces rencontres capitales, surtout que l'équipe tarnaise nourrit toujours l'espoir de se frayer un chemin vers le top 6. Elle compte seulement deux points de retard sur les Rochelais, premier qualifiable.

Au-delà de l'aspect tactique et physique, c'est le moral des troupes qui pourrait être impacté. Babillot n'est pas uniquement un joueur clé sur le terrain ; il est également un moteur pour le groupe, souvent décrit comme un véritable guerrier par ses pairs.

Dans cette adversité, le Castres Olympique devra faire preuve de résilience. Les supporters, quant à eux, sont appelés à soutenir encore plus ardemment leur équipe, dans l'espoir de voir les bleu et blanc dépasser les obstacles et honorer leur capitaine par des performances dignes de ce nom.