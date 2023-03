RUGBY. Ailier, centre, buteur et couteau suisse, Jules Favre impressionne en Top 14 !

Joueur très utilisé par le staff de La Rochelle cette saison, Jules Favre surprend de journée en journée, et s'impose dans un effectif 3 étoiles ! Focus sur un des joueurs les plus polyvalents du Top 14.

Un cadre de La Rochelle !

Certes, le nom de Jules Favre n'est pas le plus connu dans l'effectif de La Rochelle, pourtant, c'est sûrement un des plus présents sur les feuilles de match rochelaises. En effet, au club depuis 2017, le centre a gravi les échelons de la formation maritimes, avant de faire ses débuts en professionnel. À seulement 24 ans, le jeune trois-quarts comptabilise déjà 100 matchs avec La Rochelle, et pas moins de 74 titularisations ! La Rochelle est une équipe avec un effectif en or, et parmi les grands joueurs qui figurent dans les rangs maritimes, le natif de la Seyne-sur-Mer a su trouver une place de titulaire. La saison passée, ce dernier a participé à 28 matchs, et en a débuté 24 ! Cette année, c'est avec le numéro 12 et 11 que Favre jongle, et il en est à 18 matchs pour 14 titularisations. Souvent associée à Raymond Rhule au centre du terrain, la complémentarité de cette paire permet à La Rochelle d'être dangereuse sur plusieurs aspects.

Une polyvalence rare

Jules Favre fait partie de ces joueurs qui seront sans cesse sur le terrain, et qu'importe le numéro marqué derrière le dos. Évoluant aussi bien en 12 qu'en 13, mais également à l'aile, Favre ne déçoit jamais, et se montre particulièrement efficace dans ses duels. Lorsqu'Hastoy retrouve sa place de titulaire à l'ouverture, il n'est pas rare de le voir accompagné de Danty ou de Seuteni, ou même d'être repositionné à l'aile, aux côtés de Teddy Thomas. De plus, et ceci est nouveau, il a pris le jeu au pied lors du derby face à Bordeaux, et a inscrit 19 points, un record sous le maillot de la Rochelle. Jusqu'à ce match, Favre n'avait inscrit qu'une pénalité et 4 transformations depuis qu'il joue pour les Maritimes, mais il a su faire mieux, en seulement une rencontre. Face à l'UBB, le centre a marqué 5 pénalités et transformé 2 essais, sans jamais rater la cible ! Dans le groupe noir et jaune, Favre est apprécié à sa juste valeur, comme en témoigne Pierre Bourgarit : "C’est un joueur qui ne rechigne jamais. Jules, ce n’est pas le joueur le plus esthétique sur un terrain mais c’est un chien pour nous. Il est toujours là dans le combat. Il ne passe jamais à côté. Ce n’est pas le joueur le plus technique du championnat, ce n’est pas le joueur le plus beau à regarder mais sur l’envie et l’engagement, on ne peut rien lui reprocher. Il sait que tous les mecs le savent dans l’équipe." (Rugbyrama)