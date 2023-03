TOP 14. TRANSFERT. Et si Josua Tuisova retournait finalement au bercail ?

Engagé par un pré-contrat avec le Racing 92, Josua Tuisova n'est néanmoins plus sûr de rejoindre les Franciliens. Une hésitation dans laquelle veut s'engouffrer le RCT.

POINT TRANSFERT. Un Toulousain vers la prolongation, Tuisova indécis, des stars de l'ovalie vers le Top 14 ?Ce n'est désormais plus un secret pour personne : le joueur du LOU Josua Tuisova devait rejoindre le Racing 92 la saison prochaine. En effet, le Fidjien a signé un pré-contrat il y a de cela quelques mois avec le club francilien, lui qui portait les couleurs de Lyon depuis 4 années. Problème, le joueur de 29 ans (16 sélections) ne serait désormais plus sûr de son choix, et souhaiterait relever un autre défi. Et si pour l'heure, Tuisova doit toujours rejoindre le Racing 92, d'autres écuries de Top 14 seraient à l'affût du dossier. À commencer par son ancien club, le RCT ! Parti de la Rade en 2019 après 6 ans passés là-bas, le centre/ailier pourrait retourner au bercail, selon les informations du Midi Olympique. Une potentielle recrue dingue pour Toulon, qui aurait, avec la venue de Tuisova, l'une des plus belles lignes de 3/4 sur le papier (Biggar, Waisea, Kolbe, Villière). Mais attention, le RCT n'est pas le seul club du championnat à suivre le natif de Votua de près. En effet, l'ASM, qui chercher à frapper un gros coup après le départ de Damian Penaud, veut également enrôler Tuisova pour du long terme. Néanmoins, rappelons que si le Fidjien décide de faire faux-bond au Racing pour s'engager avec une autre équipe, cette dernière devra payer une clause libératoire au club des Hauts-de-Seine.

RUGBY. Fini d’être un bourrin, Josua Tuisova est le meilleur joueur du Top 14 en 2023Étincelant depuis plusieurs saisons désormais, Tuisova est actuellement dans la forme de sa vie. Installé au centre avec le LOU, il est l'atout offensif numéro 1 de son équipe, avec Ethan Dumortier. Pour preuve, celui-ci a inscrit 8 essais en 13 rencontres de Top 14 cette saison. Reste à voir désormais où le bulldozer fidjien évoluera l'année prochaine...

