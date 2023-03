TOP 14. En champion, Jaminet l'affirme : ''Les sportifs doivent savoir se mettre en difficulté pour progresser''

Relégué sur le banc en Bleu et alternant le bon et le moins bon à Toulouse, Melvyn Jaminet est revenu au micro de Canal + sur sa situation.

Forcément, sa prestation était scrutée de près. Revenu des Bleus frustré par un très faible temps de jeu sur l'ensemble du Tournoi (7 minutes), Melvyn Jaminet avait l'occasion de marquer des points en vue des phases finales de Champions Cup qui arrivent, mais aussi d'envoyer un signal au staff du XV de France. Résultat ? Son match face à Castres fut globalement satisfaisant, mais aussi pas abouti. En cause, cette défense quelque peu "légère" sur Cocagi juste avant la pause, qui aboutissait sur l'essai de Dumora. Déposé, l'arrière international payait la différence de gabarit (30kg) avec le Fidjien mais aussi ce qui ressemble à un manque d'entrain au plaquage face à un joueur si physique. Avec en toile de fond, un manque de confiance évident, actuellement.

"Il faut que je me remette en question et que je ne lâche pas mentalement", confiait le principal intéressé au micro de Canal Plus après la rencontre. "Le très haut niveau, il faut savoir se remettre en question et prouver que j'ai encore ma place en donnant le meilleur de moi-même. Quand on est sportif il faut aussi savoir se mettre en difficulté pour progresser". Il est vrai que l'ancien de l'USAP apparaît aujourd'hui comme le numéro 2 du poste d'arrière, en club comme en sélection. Mais au retour des vestiaires face à Castres, il a aussi prouvé à Ugo Mola de quoi il était capable. Comme vexé par sa dernière action de la première période, Jaminet cassait la ligne du CO tout seul à la 42ème minute de jeu, d'une feinte de passe suivie d'un raffut, avant de servir Chocobares à hauteur et dans le bon timing pour l'essai de la révolte toulousaine. Et si tout le reste ne fut pas parfait, comme cette touche non trouvée peu après l'heure de jeu, le sniper confirma aussi durant toute la partie qu'il était bel et bien le "jeu au pied le plus long et le plus haut du rugby international", comme disait de lui Fabien Galthié il y a peu. En ne cessant de faire reculer les Castrais, en réalisant un 100% au pied, et en agrémentant le tout de belles relances qu'on ne l'avait plus vu entreprendre depuis un moment.

On regrettera juste sa blessure en fin de partie, sur un plaquage de Vilimoni Botitu, suivi du complément donné par Filipo Nakosi. En espérant que son poignet et ses côtes tiennent le coup, dans l'optique de la réception des Bulls dimanche prochain, en 8ème de finale de Champions Cup...