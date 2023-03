TOP 14. Jaminet à Toulon ? Didier Lacroix se charge personnellement d'y répondre !

Alors que les spéculations au sujet d'un possible retour de Melvyn Jaminet à Toulon allaient bon train ces derniers jours, le président du Stade Toulousain a décidé de rétablir la vérité, à sa manière !

Un communiqué de presse bien explicite

Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les dernières actualités du Top 14, pas de problème, nous allons vous aiguiller. Ces derniers jours, les réseaux sociaux et plusieurs médias spécialisés dans le rugby avaient relayé l'information d'un possible retour de Melvyn Jaminet sur la rade, lui qui avait porté le maillot rouge et noir de 2006 à 2015. En effet, Aymeric Luc n'a pas encore prolongé son contrat, tandis que Gervais Cordin devrait être libéré du sien, alors que celui-ci se termine en 2024. De plus, Thomas Salles a été officialisé récemment à Provence Rugby. Le journal L'Équipe informait alors que le profil du jeune arrière de 23 ans séduisait beaucoup Bernard Lemaître, actuel président de Toulon. De plus, même si son contrat avec le Stade Toulousain prendra sa fin en 2025, Lemaître ne serait sans doute pas effrayé par un rachat des deux prochaines années, comme cela avait été le cas pour Cheslin Kolbe. Néanmoins, l'affaire qui a pris de plus en plus de place dans la presse durant les dernières 24 heures semble agacer passablement le président de Toulouse, Didier Lacroix. Ce dernier a tenu à rétablir la vérité autour de ces rumeurs, dans un communiqué de presse officielle relayé par le club de la ville rose. Au cours de quelques lignes, brèves, mais efficaces, le président du Stade Toulousain indique : "Melvyn Jaminet se sent très bien au Stade Toulousain et à Toulouse. Bernard Lemaître m'a confirmé n'avoir eu aucune discussion avec ce dernier et ma confiance en lui est absolue. Merci de laisser place au jeu, de laisser Melvyn et les joueurs concernés préparer leur Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Merci de laisser également nos Stadistes et notre encadrement profiter de leur période de repos bien méritée."