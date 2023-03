VIDEO. Top 14. Cad-deb sur Jaminet, passe NBA, le superbe essai de 90m de Castres face à Toulouse

Ce samedi, Castres a inscrit un magnifique essai de près de 90 mètres face au Stade Toulousain. Dumora a été à la conclusion après un gros travail de Cocagi.

En difficulté en Top 14, Castres joue une partie de sa saison ce samedi face au Stade Toulousain. Contrairement au leader, qui a un bon matelas en tête du championnat, les Tarnais ont besoin de points pour se maintenir. Après une première période animée mais aussi marquée par les pénalités et les fautes de main, ce sont les locaux qui ont inscrit le premier essai juste avant les citrons. Les hommes de Mola n'ont pourtant pas manqué d'occasions. Ils ont même évolué à 15 contre 14 après le carton jaune d'Urdapilleta. Mais le réalisme était du côté des Castrais qui, sur une de leurs rares actions ballon en main, ont sur trouver la faille dans la défense du leader. À la conclusion, Dumora a également été au départ de l'action dans ses 22 mètres. Après une avancée de Séguret et de Nakosi, c'est Cocagi qui a fait l'essentiel du travail avec une course en bord de touche où il a notamment laissé l'arrière du XV de France Melvyn Jaminet sur place avec un très bon cad-deb. Il a ensuite servi Dumora d'une passe de basketteur pour un essai de 90 mètres.