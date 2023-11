RUGBY. TOP 14. 54 mois plus tard, l'ancien parisien Hendré Stassen a rejoué en pro

Révélation parisienne de la saison 2018/2019, Hendré Stassen avait été suspendu pour dopage. Vendredi soir, il a rejoué avec les Stormers.

Aficionado des soldats roses ou simplement fin suiveur du "meilleur championnat du monde", son nom doit, à sa simple évocation, forcément raviver quelque chose en vous. Hendré Stassen, ça vous cause ? Mais si, vous savez, c’est ce grand blond sud-africain, sosie non-officiel de Brutus le Robuste (1m99m pour 120kg), qui avait éclaboussé le Top 14 de toute sa puissance et son rugby il y a quelques années.

Révélation parisienne de la saison 2018/2019 (18 matchs, 3 essais), le colosse avait, suite à un contrôle positif et anormalement élevé à la testostérone, été suspendu 4 ans par l’agence anti-dopage. Licencié du Stade Français dans la foulée, on ne l’avait donc plus revu sur une pelouse professionnelle depuis mai 2019.

Pourtant, Stassen, 26 ans le mois prochain, n’a jamais cessé de clamer son innocence. Ni abdiqué : "Je m'entraîne tous les jours. Je fais d’ailleurs le même poids qu’au jour où j’ai quitté le Stade français, expliquait-il au Midi Olympique l’an dernier. Mon but, c’est de redevenir pro dès juillet 2023 et d’intégrer, dans la foulée, le squad des Springboks pour la Coupe du monde en France. C’est ce rêve là qui me fait tenir."

Évidemment, l’utopie de l’ancien babybok ne s’est réalisée et Stassen n’était pas de la partie, en France, lorsque les Sud-Africains de Siya Kolisi ont de nouveau été sacré champion du monde en octobre dernier. Lui était plutôt en train de retoucher ses premiers ballons avec l’équipe du Tuks Rugby Club, une formation universitaire de Pretoria, ville où il a fait toutes ses classes. Et puis, ce week-end, vint enfin la délivrance. "Je rejouerai au rugby professionnel", avait-il toujours affirmé.

14 minutes face à Cardiff



Chose faite : 54 mois plus tard, le dit Stassen a enfin rejoué pour les Stormers, la meilleure franchise sud-africaine de ces dernières années. Une formation désireuse de s’attacher d’un 3ème ligne polyvalent, massif et rugueux, après avoir notamment perdu Ernst Van Rhyn l’été dernier. Tout ce que Stassen - profil à mi-chemin entre Pieter-Steph Du Toit et Marcos Kremer - représente.

" Je suis rentré chez moi, à Boksburg, une petite ville située près de Pretoria. J’ai repris mes études puis intégré l’entreprise de mon père."



Son retour ? Il se résuma en 14 minutes face à Cardiff, vendredi soir dernier. On le senti dès sa première prise de balle : Stassen avait les crocs. Auteur de 3 plaquages, dont un autoritaire en chassant l’arrière-garde galloise, il a aussi porté le ballon à 2 reprises, faisant immédiatement sentir qu’il n’avait rien perdu de sa densité physique, même s’il ne pu empêcher la défaite finale des siens (31 à 24) en toute fin de partie.



Essentiellement premier soutien offensif et donc ferrailleur sur cette fin de match, on senti aussi que l’ancien joueur des Bulls, qui travaillait encore dans l’entreprise familiale de l’East Rand il y a quelques mois, manquait toujours de rythme. Mais peut-être en aura-t-il suffisamment retrouvé d’ici le 16 décembre, pour affronter le champion d’Europe en titre, La Rochelle. Face à qui il avait d’ailleurs marqué l’un de ses trois essais en Top 14, en 2019.