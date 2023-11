VIDEO. Aphiwe Dyantyi plié en deux façon origami par un double arrêt-buffet !

L'ancienne bombe des Springboks Aphiwe Dyantyi a retrouvé les terrains de rugby avec les Sharks. L'ailier ne manque pas d'envie, mais ça ne suffit pas.

La fusée Aphiwe Dyantyi privée de rugby pendant 4 ansPlus de quatre ans après sa suspension pour dopage, Aphiwe Dyantyi a retrouvé les terrains de rugby cette année. L'ancienne bombe des Springboks a en effet signé un contrat chez les Sharks. La franchise sud-africaine participe désormais à l'URC et compte sur Dyantyi pour aller le plus loin possible.

"Plus que tout, je suis juste excité d'être de retour, et j'espère que tout le monde autour est aussi excité que moi de voir ce que je peux faire. Je promets seulement de faire de mon mieux pour le maillot", avait déclaré Dyantyi cet été lors de l'annonce de signature.

Sélectionné 13 fois par Rassie Erasmus et choisi par World Rugby comme révélation de l'année 2018, l'ancien ailier des Lions était en lice pour la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon. Tandis que ses compatriotes ont décroché le titre, lui a été suspendu en décembre 2020.

Mais au fait, que devient la fusée des Boks Aphiwe Dyantyi ?Quatre ans, c'est long. Et s'il n'est désormais plus la pépite que tout le monde annonçait au plus haut niveau, il en a encore sous les crampons.

Remplaçant lors du premier match de la saison face au Leinster, il a ensuite enchaîné deux titularisations à l'extérieur contre les Ospreys et les Italiens de Zebre. Le week-end dernier, il a joué son premier match à domicile devant les supporters sud-africains lors de la venue du Connacht (12-13).

Une rencontre où il s'est illustré à plusieurs reprises en portant le cuir comme on peut le voir dans cette vidéo. S'il a montré beaucoup de volonté d'aller derrière la ligne de craie, il n'est pas parvenu à inscrire son premier essai depuis quatre ans.

VIDEO. Comment la bombe Aphiwe Dyantyi a été rattrapée par un illustre inconnuIl faut dire que les Irlandais ont proposé une grosse défense aux assauts des locaux, à l'image de cet énorme arrêt-buffet infligé à Aphiwe Dyantyi en première période. Pensant sans doute pouvoir faire exploser ses adversaires à l'impact, il a été reçu par deux défenseurs qui l'ont littéralement renversé.