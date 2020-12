La fusée Aphiwe Dyantyi privée de rugby pendant 4 ans

L'ailer des Springboks, Aphiwe Dyantyi est suspendu pour 4 années suite à un contrôle positif aux produits dopants

Il est loin le temps où le jeune ailier enchaînait les essais comme des banderilles. Notre spécialiste du rugby sud-africain Franck, avait rédigé un article en 2018, présentant le phénomène qui tapait à la porte des Springboks. Diplômé en Marketing, brillant en Super Rugby, et international à 13 reprises mais d'après les résultats des tests, boosté aux stéroïdes anabolisants et métabolites. Un contrôle en 2019 qui le prive de la Coupe du Monde de rugby et de 4 années de rugby.

L’afrique du sud ne rigole pas avec ses athlètes contrôlés positifs. On se souvient notamment de l’ancien toulousain Chiliboy Ralepelle, prié de se reposer pendant 8 ans. L'institut sud-africain de lutte contre le dopage s’est appuyé sur le rapport de l’agence mondiale anti-dopage pour suspendre Dyantyi jusqu’au 12 août 2023. Rappelons que la Coupe du Monde de rugby en France commence le 8 septembre 2023 mais on voit mal comment le joueur pourrait convaincre les sélectionneurs de l’amener dans les valises.



Pour bien réaliser le gâchis, on vous invite à lire cet article écrit l’an dernier et à regarder l'un de ses petits bijoux en demi-finale de super rugby avec les Lions.