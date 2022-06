RUGBY. Top 14. 5 transferts dont on attend énormément en 2022/2023

Le marché des transferts a été très animé cette saison. De grands noms du rugby hexagonal et mondial ont choisi de changer de clubs.

On a beaucoup parlé du recrutement très qualitatif du Stade Rochelais. Le champion d'Europe va perdre de précieux éléments à la fin de la saison. Mais il pourrait bien être encore plus fort l'an prochain. À l'image de son ancien coéquipier Brice Dulin, Teddy Thomas va quitter le Racing 92 pour l'air maritime de la Rochelle. Un choix qui pourrait s'avérer extrêmement payant pour l'ailier tricolore. Surtout en vue de la Coupe du monde. On connaît le talent offensif de Thomas, mais il doit être plus régulier. S'il devient un titulaire en puissance au Stade Rochelais, il aura une place assurée pour le Mondial. Avec un Thomas dans les meilleures dispositions, la Rochelle aura une arme offensive de plus dans son arsenal déjà très bien fourni. RUGBY. Top 14. Le Stade Rochelais sera-t-il encore plus fort la saison prochaine ?

Avec le départ combiné de sa charnière Morgan Parra/Camille Lopez, l'ASM se devait de retrouver des leaders. En signant à Clermont, le Toulonnais Anthony Belleau se donne la possibilité de démarrer une nouvelle aventure, de connaître un nouvel environnement et d'autres méthodes de travail. Un nouveau départ qui doit lui servir à progresser et à montrer au staff des Bleus qu'il peut être une vraie alternative en vue de France 2023. Mais il n'aura pas beaucoup de temps pour convaincre. À 26 ans, c'est peut-être sa dernière chance de jouer une Coupe du monde compte tenu de l'âge de ses concurrents au poste. Cependant, s'il parvient à répondre aux attentes du Michelin, il pourrait bien devenir une pierre angulaire de l'ASM dans les années à venir.